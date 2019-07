Un nuovo episodio di 'Bitter Sweet ingredienti d'amore' attende i numerosi fan della Serie TV turca nella giornata di giovedì 1 agosto nel consueto orario delle 14,45 su canale e dove, come rivelano le anticipazioni, vedremo che Ferit, dopo aver scoperto il segreto di Nazli e Asuman si ritroverà a far fronte ad una ulteriore e sconcertante verità. Dopo aver ordinato la rimozione dell'auto di Demir e Deyanep dal garage dell'azienda, verrà a sapere che la macchina è stata sabotata e, seppur senza alcuna prova, incolperà Hakan di omicidio.

L'Aslan intanto, dopo aver rinunciato alla vendita dl ristorante, non riuscirà ancora a perdonare Nazli per quanto accaduto nella vicenda di Asuman

Ancora sconvolto per i recenti accadimenti con Nazli, Ferit non si darà pace, arrivando alla conclusione che dietro alla morte di Deyanep e Demir ci possa essere il perfido Hakan, mettendosi quindi alla ricerca delle prove per poterlo incastrare e denunciarlo alla polizia. Una nuova verità sembra stia venendo a galla e, solo con il prosieguo delle puntate, i fan potranno scoprire cosa è realmente successo il giorno dell'incidente che ha reso orfano il piccolo Bulut.

Spoiler del 1 agosto: l'Aslan non riesce ancora a perdonare Nazli

Sia Ferit che Nazli non stanno attraversando sicuramente un bel momento, nonostante il ricco imprenditore sia tornato sui suoi passi, rinunciando a mettere in vendita il ristorante. Nazli, tornata al lavoro con la socia Manami, sarà attanagliata dai sensi di colpa per non aver detto la verità a Ferit sin da subito, mentre il ricco imprenditore, nonostante nutra dei forti sentimenti per la Piran, non riuscirà ancora a perdonarla.

Sarà Manami, nel corso del nuovo episodio del 1 agosto, a tentare di farli riconciliare, con la scusa di un incontro lavorativo per il ristorante ma, nonostante gli sforzi, il tentativo non andrà a buon fine. Stando agli spoiler, sarà il piccolo Bulut ad escogitare invece un piano per risolvere la situazione.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' in onda il 1 agosto su canale 5, a partire dalla 14,45, ricordando che su Mediaset Play, è possibile rivedere tutte le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip che racchiudono i momenti salienti relativi ad ogni episodio.