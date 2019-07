La soap opera turca Bitter Sweet, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena per tutti gli appassionati di questa tenelovela. Le anticipazioni turche che vedremo in Italia nelle prossime settimane non sfuggono a questa regola: il protagonista indiscusso sarà certamente Hakan che sarà accusato di avere ucciso Demir e Zeynep, inoltre si renderà protagonista degli omicidi dei due uomini che per suo volere hanno manomesso la macchina dei suoi cognati.

Questi altri due crimini serviranno ad allontanare su di lui i sospetti per la morte di Demir e Zeynep. Non solo, Deniz mostrerà una fortissima gelosia nei confronti di Nazli e, facendo leva su questa sua debolezza, subirà un ricatto dai diabolici Demet e Hakan.

Bitter Sweet, Hakan accusato di omicidio

Nel dettaglio, le anticipazioni provenienti dalla Turchia della soap Bitter Sweet raccontano della forte gelosia provata dal musicista Deniz nei confronti della bella Nazli.

Il tentativo di conquista da parte di Deniz, tuttavia, verrà ostacolato grazie al diabolico piano messo in piedi dagli scaltri Demet e Hakan, i quali costringeranno lo stesso Deniz a cedere le sue quote della Pusula Holding: in caso contrario non potrà mai vivere la sua storia d'amore con la cuoca. Come se non bastasse, attualmente la donna è impegnata con il suo amico Ferit con il quale potrebbe rompere una storica amicizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Bitter Sweet: la verità sull'omicidio di Demir e Zeynep

Come detto, il protagonista principale delle puntate future sarà il malvagio Hakan sul quale penderà un forte sospetto, ovvero quello di essere l'autore dell'omicidio che ha tolto la vita a Demir e Zeynep. Le accuse gli verranno mosse da Fetir, in quale indirizzerà fin da subito i sospetti nei suoi confronti. Lo stesso Ferit, infatti, assisterà all'aggressione perpetrata da Hakan contro Demet nella loro abitazione.

I sospetti si riveleranno fin da subito fondati, infatti l'uomo cercherà di cancellare le prove dei crimini da lui commessi, uccidendo i due uomini che hanno manomesso la macchina nella quale hanno perso la vita Demir e Zeynep. Non solo: i coniugi Onder metteranno in piedi un piano subdolo contro Deniz, utilizzando a loro favore i grandi sentimenti che quest'ultimo prova per Nazli. Hakan e sua moglie, infatti, proporranno un accordo in cui il giovane dovrà cedere le sue quote della Pusula Holding, in cambio otterrebbe la custodia di suoi nipote e la possibilità di poter frequentare la sua amata Nazli.

Che decisione prenderà il giovane Deniz? Cederà definitivamente le sue quote della holding? Lo sapremo certamente grazie alle prossime puntate e alle prossime anticipazioni della soap opera turca Bitter Sweet.