È partito il toto-nomi per i prossimi tronisti di Uomini e donne, che siederanno sull'ambita poltrona rossa a partire da settembre 2019. Considerando che le registrazioni vengono effettuate con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5, mancano ormai solo poche settimane al ritorno in studio e all'annuncio ufficiale dei nuovi protagonisti. La scorsa settimana, Raffaella Mennoia aveva rivelato di avere ridotto il campo ad una ventina di persone, tra le quali c'è anche qualche volto noto.

I fan hanno subito pensato a qualche ex protagonista del Trono Classico o di Temptation Island ma la scelta potrebbe essere ricaduta anche su un'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale 'Chi', infatti, Giulia Salemi dovrebbe essere annoverata tra i papabili nuovi tronisti.

Giulia Salemi avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi

Nell'ultimo numero in edicola, il settimanale 'Chi' ha confermato una voce che era nell'aria già da qualche giorno tra gli appassionati di Uomini e donne.

Il tabloid diretto da Alfonso Signorini ha annunciato: "Clamoroso sconvolgimento nella vita di Giulia Salemi: dopo la rottura con Francesco Monte, ha chiesto aiuto per ritrovare l’amore a Maria De Filippi. La Salemi, così, è tra le candidate al trono di Uomini e donne". Considerando la vicinanza di Signorini all'universo del Grande Fratello Vip (che il giornalista condurrà nella prossima edizione), questa notizia appare qualcosa in più di un semplice indizio.

A pochi mesi dalla rottura con Monte, la Salemi potrebbe così ottenere una seconda possibilità per conoscere l'anima gemella in televisione. L'ex tronista tarantino, invece, farebbe ormai coppia fissa con la modella Isabella De Candia con la quale ha recentemente trascorso le vacanze estive nelle isole Baleari.

Altri candidati al trono di Uomini e donne

Se il nome di Giulia Salemi appare tra i più forti per il trono di Uomini e donne, restano di grande attualità anche i soliti noti per l'ambita poltrona rossa.

Da settimane si fa insistente la candidatura degli ex corteggiatori Antonio Moriconi e Giulio Raselli (quest'ultimo noto anche come tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island) ai quali vanno aggiunti Alessio Campoli e Manuel Galiano. L'intervista pubblicata la scorsa settimana su Witty Tv, infatti, ha fatto nascere il sospetto che la redazione volesse ripulire la loro immagine in vista del trono.

Da non escludere, come annunciato dalla stessa Raffaella Mennoia, anche la scelta di qualcuno volto noto per la partecipazione a Temptation Island. Restano di grande attualità, a tal proposito, i nomi di Alessandro Zarino e Alessandro Cannataro.