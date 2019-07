Anche questa settimana Mediaset propone nei suoi palinsesti estivi un nuovo appuntamento con la serie Manifest. Mercoledì 24 luglio andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata della serie e verranno trasmessi consecutivamente tre episodi: 10, 11 e 12. Il primo sarà intitolato 'Venti trasversali', il secondo 'Scie di considerazione' ed il terzo 'Punto di fuga'. Coloro che mercoledì sera non avranno la possibilità di seguire la quarta puntata in chiaro su Canale 5, potranno rivederla in replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della quarta puntata di 'Manifest'

Nello specifico, si segnala che la replica della quarta puntata di Manifest si potrà vedere soltanto in streaming, in quanto non sarà trasmessa in televisione. Sul web sarà disponibile sul sito on-demand Mediaset Play, in cui è presente un catalogo con tutte le puntate della serie. Si segnala che le repliche di Mediaset Play possono essere viste soltanto dagli utenti registrati, quindi è necessario effettuare l'accesso al sito per visionarle.

Registrarsi è semplice ed è completamente gratuito. Inoltre, è possibile anche di scaricare un'applicazione per smartphone e tablet, così da poter vedere le repliche anche se non si ha a disposizione un computer.

Anticipazioni episodi 10, 11 e 12

Le anticipazioni dell'episodio 'Venti trasversali' segnalano che subito dopo la fine della cerimonia funebre in memoria di Vance, Ben verrà avvicinato da un giornalista che gli chiederà un'intervista per il suo broadcast e diverse informazioni sul volo 828.

Fiona e Saanvi si renderanno conto che tutti i passeggeri che hanno salvato dalle torture continuano ad avere la stessa connessione mentale del passato. Michaela sentirà una chiamata che le chiederà di ritrovare la moglie di uno dei passeggeri salvati, anche se poi quest'ultimo non sarà la persona che la poliziotta pensava. Nell'episodio 'Scie di considerazione', Ben e il capitano si metteranno sulle tracce di Mencin, un meteorologo esperto di 'fulmini neri', la probabile causa delle turbolenze che colpirono il volo 828.

Nel terzo episodio della quarta puntata, 'Punto di fuga', Ben scomparirà e Ben e Grace si metteranno sulle sue tracce, riuscendo a trovarlo in un chalet fuori città. A quel punto, il piccolo spiegherà ai suoi genitori che intende salvare un uomo che sembra aver subito lo stesso salto temporale che hanno subito tutti loro, pur non essendo mai salito sul volo 828.