Bitter Sweet nei prossimi episodi vivrà un clamoroso colpo di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, rivelano che Deniz, in preda alla gelosia, deciderà di mandare a Ferit la chiavetta Usb che gli ha dato sua sorella, facendogli così scoprire la verità sul documento che ha permesso a Demet ed Hakan di avere l'affidamento del piccolo Bulut. Nel frattempo Nazli deciderà di lasciare Istanbul e tornare ad Antiochia con sua sorella Asuman, per poter riflettere su tutto ciò che è accaduto, ma poi cambierà idea.

Infine, Hakan scoprirà che sua moglie Demet ha abortito senza dirgli nulla e si arrabbierà molto con lei, tanto che Bulut spaventato chiamerà Ferit affinché vada da lui.

Bitter Sweet, Ferit scopre la verità sull'affidamento di Bulut

Le anticipazioni di Bitter Sweet, inerenti alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, rivelano che Ferit e Nazli saranno più vicini, tanto che l'imprenditore durante la serata d'inaugurazione del ristorante che hanno aperto insieme, la inviterà a ballare davanti a tutti i presenti.

Deniz farà fatica a vederli insieme e in grande sintonia, così tornerà a casa e in preda a un moto di gelosia invierà a Ferit la chiavetta Usb che gli ha dato Demet, in modo tale che l'amico scopra la verità sul documento che gli ha fatto perdere l'affidamento di Bulut. Ferit, in seguito alla scoperta, si arrabbierà moltissimo con Nazli e deciderà di chiudere il loro ristorante. Asuman non sopporterà il fatto che a causa sua stia pagando sua sorella il prezzo più alto e così cercherà in ogni modo di convincere Ferit a non chiudere l'attività. Nel frattempo, Nazli penserà che la cosa migliore per lei sia tornare ad Antiochia con sua sorella.

Nazli decide di lasciare la città

Nazli comunicherà a tutti di aver deciso di lasciare la città e tornarsene a casa con sua sorella, per potersi riprendere da ciò che è successo nelle ultime settimane. Ferit, visto le intenzioni della ragazza, deciderà di non chiudere più il ristorante e avviserà Manami, la quale farà appena in tempo a dirlo a Nazli e a farla tornare. Nonostante il gesto distensivo fatto da Ferit, lui e Nazli faranno ancora fatica ad avere un buon rapporto e così Manami, pur di farli riavvicinare, organizzerà una riunione di lavoro.

Purtroppo, però, le cose sembreranno prendere una brutta piega. Bulut non sopporterà di vedere suo zio Ferit e Nazli arrabbiati uno con l'altro e così metterà a punto un piano per farli riappacificare. Intanto, Ferit deciderà di far rimuovere l’auto di Demir dal parcheggio della Pusula Holding, ma un dettaglio desterà l'attenzione dell'uomo incaricato al lavoro.

Hakan e Demet hanno una brutta lite

Hakan scoprirà che Demet ha abortito senza nemmeno informarlo di essere in attesa del loro bambino e i due finiranno per avere una brutta lite.

Il piccolo Bulut, spaventato dalle urla dei due, chiamerà Ferit e Nazli che si precipiteranno a casa dei coniugi Onder. Oltre a loro due si recherà sul luogo anche Deniz. Poco dopo Hakan litigherà anche con Ferit, il quale lo accuserà apertamente di aver provocato l'incidente che ha fatto perdere la vita ai genitori di Bulut. Deniz temerà che Ferit possa rivelare a Nazli che è stato lui a fargli scoprire la verità.

In seguito l'Aslan, nonostante non riesca ancora a perdonare Nazli, passerà del tempo in sua compagnia grazie al piccolo Bulut. Demet, dopo la furiosa lite con suo marito Hakan, inizierà ad avere sempre più paura di lui.