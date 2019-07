Sono in numerosi coloro che seguono le avventure del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 l’ultima settimana di luglio 2019, dicono che il rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran entrerà in crisi a causa della gelosia di Deniz. Il ricco imprenditore non appena verrà a conoscenza tramite il musicista che la cuoca sapeva che sua sorella Asuman è colei che ha fotografato il documento redatto dal defunto Demir, non vorrà perdonarla per nessun motivo, nemmeno quando deciderà di non chiudere il loro ristorante come aveva intenzione di fare.

Asuman certa che sia stata smascherata da Demet, si vendicherà scatenando la furia di Hakan Onder. Quest’ultimo sarà sul punto di aggredire fisicamente la moglie, quando scoprirà che ha interrotto la sua gravidanza di nascosto.

Ferit si sente tradito da Nazli, Asuman prende le difese della sorella

Gli spoiler delle puntate della soap "Dolunay" in programmazione in Italia da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, raccontano che durante l’inaugurazione del suo ristorante, Nazli accetterà di fare un ballo con Ferit su richiesta del ricco imprenditore.

Deniz andrà su tutte le furie quando vedrà la cuoca tra le braccia del suo amico, al tal punto da prendere una drastica decisione. Il musicista infatti non appena farà ritorno a casa, farà recapitare all’Aslan la chiavetta usb di Demet per fargli scoprire che ad aiutare suo cognato e sua sorella ad ottenere l’affido di Bulut è stata Asuman. Ferit dopo aver appreso la spiazzante verità, perderà completamente le staffe visto che deciderà di chiudere il locale di Nazli e Manami perché si sentirà tradito.

Asuman assalita dai sensi di colpa per aver messo nei guai la sorella cercherà di convincere l’Aslan a perdonarla, ma soprattutto lo inviterà a non rovinare la carriera della chef. Successivamente la coinquilina di Fatos deciderà di traferirsi ad Antiochia con la sorella per un anno, facendo rimanere senza parole tutti i suoi amici. Lo zio di Bulut quando apprenderà l’intenzione della cuoca tramite Deniz, farà un passo indietro, visto che rinuncerà a chiudere la loro attività.

Hakan furioso con Demet, l’Aslan e la Piran ai ferri corti

A quel punto Nazli informata del ripensamento di Ferit tramite la sua socia Manami, rimarrà ad Istanbul. Quest’ultima tenterà invano di far riconciliare la Piran e l’Aslan in occasione di una riunione di lavoro. Ferit deciderà di rimuovere la vettura dei defunti Demir e Zeynep dal garage della Pusula holding. Il meccanico farà sapere al ricco imprenditore che l’auto incidentata è stata sabotata il giorno in cui si è verificata la tragedia.

Intanto Hakan si scaglierà contro la moglie per aver abortito senza il suo consenso. Bulut terrorizzato dalla lite dei suoi zii, avviserà subito Nazli e Ferit. Quest’ultimo, la cuoca e Deniz, si precipiteranno nell’abitazione degli Onder.

Il marito di Demet farà i conti con l’ira dell’Aslan che lo accuserà di essere il colpevole del decesso dei genitori del nipote. Intanto Deniz temerà che Ferit possa svelare alla cuoca che è stato lui a fargli sapere del tradimento di Asuman.

Per finire l’Aslan continuerà ad essere distante da Nazli, visto che non avrà nessuna intenzione di perdonarla, nemmeno quando passeranno del tempo con Bulut, invece Demet sarà sempre più intimorita dalle minacce del marito.