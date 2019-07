Francesco Facchinetti è un famoso cantante, conduttore televisivo e proprietario di un'agenzia di management che ha scoperto diversi talenti nel mondo dello spettacolo e del web, tra cui Riccardo Marcuzzo, Frank Matano e Mariano Di Vaio. L'uomo è molto attivo e seguito suoi suoi profili social, dove condivide insieme ai propri momenti della sua vita quotidiana insieme alla famiglia, soddisfazioni personali, ma anche duri sfoghi.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio nella mattinata di ieri 22 luglio, l'uomo si è lasciato andare ed ha parlato di una persona che lui ha seguito parecchio nell'ultimo periodo e che lo ha tradito.

Lo sfogo di Francesco Facchinetti su Instagram

Il figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, vanta una carriera molto ampia. Negli ultimi anni però, l'uomo si sta maggiormente concentrando sulla sua agenzia di management, dove cura gli impegni e l'immagine di diversi volti noti del web e del mondo dello spettacolo.

Pubblicità

Poche ore fa, l'uomo si è mostrato molto arrabbiato sul suo profilo Instagram, dove ha raccontato di aver scoperto che una persona a cui teneva moltissimo gli ha raccontato una seri di bugie, oltre ad averlo tradito.

Facchinetti non fa nomi, ma precisa che è una persona a cui dedicato parecchio tempo in quest'ultimo periodo. In molti pensano così che questo sfogo sia riferito ad un qualche artista che lavora nella sua agenzia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Gli artisti della scuderia dall'uomo sono veramente tanti, per cui non è molto semplice capire a chi si riferisse. Nell'ultimo periodo in particolar modo, si è preso si è occupato di Riccardo Marcuzzo, Giulia De Lellis, Briga, Taylor Mega, Sara Croce, Gigi D'Agostino e molti altri ancora. Come riferisce Il Vicolo delle News, recentemente l'influencer avrebbe riallacciato i rapporti anche con Fedez.

Gossip, Francesco Facchinetti afferma: 'Te la farò pagare'

Sul suo profilo Instagram, Francesco è apparso molto nervoso e deluso da questa persona la cui identità è sconosciuta. Arrivato ad un certo punto, si è anche riferito al diretto o alla diretta interessata, dicendo che per quello che ha fatto gliela farà pagare. I fan dell'uomo si chiedono dunque a chi si riferisca e cosa è successo di preciso, ma al momento questo non è dato saperlo.

Pubblicità

Magari nei prossimi giorni potrebbe essere lui stesso a fare chiarezza o il diretto interessato a cui erano indirizzate queste forti parole.

Facchinetti ha poi concluso il suo duro sfogo passando ad una bella notizia per lui, la certificazione a “disco di platino” per la canzone di Elodie e i The Kolors. "La vita ti toglie e poi ti da, oggi sono felice perchè è arrivata questa certificazione" dichiara il cantante sui social.