Giulia Cavaglià continua ad essere una delle protagoniste del Gossip di Uomini e donne, dopo la sua rapida rottura con Manuel Galiano. L'ex tronista negli ultimi giorni è stata vista in compagnia di un ragazzo, un calciatore delle serie minori, facendo nascere il sospetto che tra loro sia in atto qualcosa in più di una semplice amicizia. I due sono stati sorpresi insieme al mare, in auto, in piscina e a cena e le voci riguardanti l'esistenza di una relazione sentimentale hanno cominciato a rimbalzare velocemente in rete.

Stanca del chiacchiericcio e delle accuse secondo le quali lei sarebbe una persona arrivista, Giulia ha deciso di intervenire su Instagram attraverso un video al vetriolo. In esso ha chiarito di non essere fidanzata e ha chiesto maggiore tranquillità ai followers: sarà lei a parlare per prima se giungerà il momento di confermare un nuovo amore.

La smentita di Giulia Cavaglià

Dopo la rottura lampo con Manuel Galiano, Giulia Cavaglià non ha ancora ritrovato l'amore.

La confessione è arrivata qualche ora fa direttamente dall'ex tronista di Uomini e donne, che ha pubblicato su Instagram un video per mettere a tacere le voci che circolano in rete. In esso, la torinese ha spiegato: "Sto leggendo delle cosine che non mi piacciono più di tanto. Se ci sarà da dire qualcosa sulla mia vita personale ve lo dirò io". Ha poi precisando che le informazioni che circolano in rete non sono corrette, aggiungendo di non essere una persona arrivista come insinuato tra gli haters.

A suo dire, non si farà mai mantenere da nessuno perché ama essere indipendente dal punto di vista economico. È quindi arrivato un attacco a coloro che continuano a criticarla fin dai tempi in cui corteggiava Lorenzo Riccardi.

A breve la sua versione dei fatti su Manuel Galiano

Stando a quanto riportato da Giulia Cavaglià, le voci che la vedrebbero fidanzata con il calciatore Pietro non sarebbero corrette.

Affidandosi ad Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne ha quindi sottolineato di essere single e di non vedere nulla di strano se dovesse iniziare la frequentazione con un altro ragazzo. È poi arrivato l'invito ai followers ad essere meno cattivi, attendendo qualsiasi dichiarazione ufficiale che sarà lei stessa a dare. E in attesa di scoprire se anche per lei arriverà il momento dell'amore, Giulia sarà protagonista di un'intervista che verrà pubblicata sul sito Witty Tv il prossimo 26 luglio.

Lei, Angela Nasti, Manuel Galiano e Alessio Campoli racconteranno la loro versione dei fatti, spiegando per quale ragione la loro relazione sentimentale sia arrivata al termine a poche settimane dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne.