Scoppia la polemica sui social tra i fan di Elisa e Laura Pausini, dopo che mercoledì sera la cantante romagnola ha rivelato in un commento postato su Twitter di essere stata contattata dalla Disney per doppiare il film del 'Re Leone' ma di aver dovuto rinunciare a causa dei numerosi impegni professionali che aveva già in programma. E così la Pausini ha lasciato intendere che dopo il suo rifiuto, ecco che la scelta è ricaduta su Elisa.

Dichiarazioni che hanno dato il via ad uno scontro tra i fan delle due artiste, al punto che Elisa ha scelto di intervenire in prima persona per fare un po' di chiarezza e per mettere fine a queste polemiche.

La verità di Elisa dopo la polemica per i commenti della Pausini

Ieri sera la cantante, che doppierà il personaggio di Nala nel film del Re Leone, ha postato un lungo messaggio sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove dice che anche se fosse stata la seconda scelta per il doppiaggio del film, lei non se ne vergognerebbe affatto.

'Io scelgo l'onestà, la trasparenza, la meritocrazia, la positività, il coraggio', ha scritto la cantante nel messaggio che ha scelto di condividere con i suoi tantissimi fan.

Al tempo stesso, però, non è mancata una frecciatina di Elisa nei confronti della Pausini, dato che la cantante ha rivelato di aver avuto modo di sentire una versione dei fatti differente rispetto a quella che è stata raccontata in giro.

'Ma non importa, credetemi', ha ribattuto Elisa, dimostrando ancora una volta di voler mettere la parola fine a questo chiacchiericcio.

E così abbiamo visto che Elisa ha anche rivelato sui social che mentre sul web si infiammava la polemica tra i fan, lei e Laura Pausini si sono scambiate dei messaggi con il telefonino, dove si ripetevano quanto si vogliono bene. Elisa ha inoltre svelato che per il doppiaggio di Nala ha ricevuto molti complimenti anche da parte di grandi professionisti e questa cosa l'ha molto emozionata, dato che nella sua vita non ha mai fatto questo di professione.

La risposta di Laura Pausini allo sfogo di Elisa

Inoltre la bella Elisa ha annunciato al suo vasto pubblico che sarà lei a cantare in versione italiana la canzone 'Spirito', la cui versione originale è stata cantata da Beyoncè. 'Praticamente è Capodanno', ha chiosato Elisa senza nascondere la sua immensa emozione per queste soddisfazioni professionali che le sono arrivate.

Come vi dicevamo, quindi, un lungo post-sfogo al quale è arrivato immediatamente il commento di risposta da parte di Laura Pausini.

'Per questo e mille altri motivi sei una grande donna e amica', ha scritto la cantante romagnola, la quale poi ha ancora una volta ribadito di voler bene per davvero ad Elisa. Pace fatta anche tra i fan?