Lunedì 8 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Questa edizione del reality è già molto amata ed apprezzata dal pubblico italiano, che ha imparato a conoscere le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Nunzia e Arcangelo hanno già abbandonato il programma separatamente, ma la ragazza ha richiesto un nuovo incontro che sarà mandato in onda proprio nel corso del prossimo appuntamento. Nelle scorse ore, la pagina ufficiale di Temptation ha riportato un video con una piccola anticipazione di quello che gli spettatori vedranno tra qualche giorno.

In particolar modo, l'attenzione è stata incentrata su Katia, la fotonica e divertente bionda. La ragazza vedrà un avvicinamento del suo fidanzato con una single e si arrabbierà moltissimo.

Spoiler Temptation Island, Katia si arrabbia per il comportamento di Vittorio

Nelle puntate precedenti di Temptation Island, i telespettatori da casa hanno imparato a conoscere il carattere molto solare e spensierato di Katia. Con il suo modo di fare, la ragazza ha conquistato il favore del popolo del web.

Il suo fidanzato Vittorio però, si è parecchio arrabbiato per certi suoi comportamenti con i single del villaggio. Dall'altro lato, la fidanzata vorrebbe vedere in Vittorio una persona più decisa e forte, che sappia sostenere anche un litigio con lei e che non sia troppo accondiscendente.

Ad anticipare ciò che succederà nel corso del prossimo appuntamento è stata la stessa pagina Instagram del programma, pubblicando un video che ritrae Katia mentre guarda un filmato del proprio ragazzo.

Alla visione del video, la donna si arrabbia parecchio affermando di voler spaccare tutto e commenta dicendo che farebbe prima a baciare la single. Non si sa nel dettaglio cose le siete stato mostrato, ma quasi sicuramente si tratta di un'avvicinamento molto intimo con una single.

Raffaella Giudice, ex protagonista di Temptation Island, si scaglia contro Katia

Il modo di fare di Katia ha diviso il pubblico da casa tra chi la ama e chi non la sopporta.

A dire la sua è stata anche l'ex protagonista della scorsa edizione del programma Raffaella Giudice, che nel corso di un'intervista a Fanpage ha messo in dubbio la sincerità delle coppie presenti durante questa edizione della trasmissione, supponendo che questi possano essersi accordati. Raffaella ha definito poi il comportamento di Katia come vergognoso ed ha aggiunto che spera che il suo fidanzato la lasci. Come anticipato sopra però, il video visto dalla 'fotonica' potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per scoprire nel dettaglio cosa accadrà non resta che attendere ancora qualche giorno.