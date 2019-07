La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta al capolinea ormai da qualche mese, ma i motivi che hanno portato i due ragazzi a dirsi addio non sono ancora del tutto chiari. In un primo momento si era parlato di un presunto tradimento da parte dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti di Giulia, ma lui stessi ha più volte smentito l'accusa. Eppure in queste ore il settimanale 'Spy' ha avuto modo di ascoltare delle persone vicine a Giulia, le quali avrebbero confermato che Monte ha tradito la Salemi.

L'addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi: un 'giallo' tra dubbi e presunti tradimenti

Il settimanale 'Spy' parla di una Giulia Salemi ferita e delusa dal comportamento del suo ormai ex fidanzato Francesco Monte, ma soprattutto consapevole del tradimento che avrebbe subito. Una versione dei fatti che tuttavia non combacia con quella che ancora una volta il ragazzo ha raccontato sulle pagine di Uomini e donne Magazine, dove si è difeso da tutte le accuse che gli sono state mosse in queste settimane.

Francesco ha ammesso che di tutta questa situazione, ciò che gli ha dato maggiormente fastidio non sono i flirt che gli sono stati attribuiti dopo la fine della sua relazione con Giulia Salemi, bensì il fatto che venisse descritto sui giornali e sui siti di Gossip come un 'traditore'. Un'accusa che ha indispettito Francesco, il quale ha ribadito che nella sua vita è sempre stato rispettoso delle donne che ha avuto al suo fianco e quindi ha smentito a chiare lettere di aver mancato di rispetto a Giulia Salemi ai tempi della loro relazione.

"Non sono io, non fa per me", ha ribadito Monte nel corso dell'intervista concessa al magazine di Uomini e donne, aggiungendo poi che spesse volte fa più piacere immaginare delle storie 'oscure e strane' che si celano dietro la fine di una relazione ma in questo caso non sarebbe così.

'C'è un attaccamento morboso verso la coppia', dice Francesco Monte

"La vita è più semplice di come viene raccontata", ha dichiarato l'ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Francesco ha parlato anche delle minacce e degli insulti che ha ricevuto sui social dopo la notizia della fine della sua storia con la Salemi e ha parlato di un 'attaccamento morboso' dei fan.

Intanto, archiviata la sua relazione con Giulia, ecco che Francesco non ha perso tempo e ha scelto di voltare pagina con la bella modella Isabella De Candia, con la quale ha ufficializzato la loro relazione con un selfie pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Giulia, invece, preferisce restare in silenzio e in queste settimane non ha mai rilasciato interviste ufficiali per fare chiarezza e spiegare la sua verità sull'addio che c'è stato con Monte.