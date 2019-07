Tra le protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente la bella Giulia Cavaglia, la quale si è messa in gioco nel corso dell'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi per cercare la sua anima gemella. Al termine del suo percorso, Giulia ha scelto Manuel Galiano e tra i due è nata così una relazione che tuttavia non è durata tantissimo fuori dagli studi televisivi della trasmissione di Canale 5.

Dopo l'addio ufficiale, si vocifera che per la bella Giulia possa essere arrivato il momento di voltare pagina e che l'ex tronista possa avere una relazione con un calciatore 'in erba'.

Nuovo amore per Giulia di Uomini e donne dopo l'addio con Manuel Galiano

Nel dettaglio, abbiamo visto che la storia d'amore tra Giulia e Manuel è giunta al capolinea dopo pochissime settimane di frequentazione post trasmissione.

Il motivo di tale rottura? Si vociferava che Manuel avesse tradito la bella Giulia durante una vacanza con gli amici ad Ibiza. Un'accusa che tuttavia il ragazzo ha sempre respinto e rigettato al mittente, anche se in seguito a queste voci che si sono fatte sempre più insistenti, Giulia ha deciso di troncare la loro relazione.

La ragazza ha anche smentito sui suoi social tutti i tentativi di un possibile ritorno di fiamma con Manuel, confermando quindi la rottura definitiva.

E nel corso delle ultime settimane si sono fatte sempre più pressanti le indiscrezioni riguardanti un nuovo possibile fidanzamento per la bella Giulia: in molti, infatti, sono pronti a scommettere che l'ex tronista avrebbe intrapreso un flirt con un calciatore.

Il presunto flirt tra l'ex tronista Giulia e il calciatore Pietro Zamas: gli indizi

Trattasi di Pietro Zamas, un ragazzo di appena 21 anni che milita nelle serie minori calcistiche.

A ricostruire un po' la presunta relazione in corso è stato il sito Il Vicolo delle news, il quale ha scoperto che nel corso degli ultimi giorni Pietro e Giulia sono stati visti assieme con maggiore frequenza.

Come se non bastasse Giulia in queste ore ha postato anche delle stories di una festa in piscina alla quale ha preso parte assieme ad altri amici e tra gli invitati vi era anche Pietro. E poi ancora sempre dalle Instagram stories dell'ex fidanzata di Manuel vediamo che la ragazza ha fotografato un uomo di spalle (che dovrebbe essere proprio il calciatore) al quale ha dedicato una strofa del brano 'Summer' di Calvin Harris.

La strofa in questione recita: 'E potremmo stare insieme, finché i cieli sono blu'.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Giulia ha ritrovato veramente l'amore dopo l'addio con Manuel? Vedremo se nelle prossime ore l'ex tronista farà chiarezza su questa presunta relazione.