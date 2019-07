Giulia Cavaglià è una delle ex troniste dell'ultima stagione di Uomini e donne. La ragazza, dopo aver corteggiato Lorenzo Riccardi e non esserne stata la scelta, ha avuto la possibilità di prendere parte nuovamente al programma nelle vesti di tronista. La ragazza ha concluso così il suo nuovo percorso abbandonato la trasmissione con Manuel Galiano, a discapito del corteggiatore Giulio. Inizialmente, le cose tra i due sembravano andare per il meglio, ma dopo la vacanza di Ibiza di lui qualcosa è cambiato e i due si sono lasciati. A quanto pare però, la Cavaglià potrebbe essere già alle prese con la conoscenza di un nuovo ragazzo.

Uomini e Donne, probabile nuovo flirt per Giulia Cavaglià

I telespettatori di Uomini e Donne sono rimasti parecchio delusi dall'epilogo della storia tra Giulia e Manuel. Sul web è circolata per diversi giorni voci la notizia di un presunto tradimento di lui ad Ibiza, avvenimento che il ragazzo ha però negato. Poco dopo, la Cavaglià ha annunciato che c'erano alcune cose che non le erano chiare riguardo a questa vicenda, ma che c'erano altre problematiche nelle coppia.

Dopo alcune settimane dalla rottura, sembrerebbe che l'ex tronista stia già frequentando una nuova persona.

In particolar modo, Il Vicolo delle News ha riportato alcuni indizi che attesterebbero la frequentazione tra la ragazza ed il calciatore Pietro Zamas. Come riporta il sito in questione, il 18 luglio la ragazza è andata ad una festa ad Alassio nella quale era presente anche il calciatore sopra citato.

Il giorno dopo, i due sarebbero andati insieme al mare per poi ritornare nella stessa macchina in cui c'era anche un'amica di Giulia. La sera si sarebbero recati anche ad una festa di laurea, in quanto nelle stories della Cavaglià si intravede Pietro.

Gli indizi sul probabile flirt della Cavaglià con un calciatore

Irene, la migliore amica di Giulia, ha iniziato a seguire su Instagram Pietro. Giulia però non lo ha fatto, anche se il calciatore la segue sui social da tempo.

Sabato 20 luglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una storia su Instagram in cui ha postato una foto con questa didascalia: "Vizi su vizi". La sera dello stesso giorno, i due sarebbero andati a cena insieme con altre due persone: l'amica Irene e un'altra che non si sa chi sia. La ragazza ha taggato in una delle sue stories il calciatore, ma non ha fatto la stessa cosa con la Cavaglià.

Nella giornata del 21 luglio invece, si trovavano in piscina tutti insieme.

Per alcuni fan, tutti questi indizi potrebbero essere una prova della frequentazione di Giulia con il ragazzo, anche se per ora la ragazza non si è espressa. I seguaci dell'ex di Galiano aspettano dunque che arrivi una conferma o una smentita.