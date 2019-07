Il percorso in televisione di Martina Nasoni potrebbe non essersi interrotto con la vittoria al Grande Fratello 16. Stando a quello che si legge sul web negli ultimi giorni, la bella marchigiana avrebbe fatto intendere ai fan che il suo ritorno sul piccolo schermo non è poi così lontano. Conoscendo la grande passione della ragazza per il canto, i curiosi hanno collegato le parole che ha usato in una recente diretta Instagram per arrivare ad ipotizzare che l'"amica speciale" di Daniele Dal Moro potrebbe far parte del cast della prima edizione Vip di Amici.

Martina sogna Amici e un futuro da cantante

Mancano due mesi esatti al debutto su Canale 5 di Amici Vip: la messa in onda della prima puntata, infatti, per il momento è fissata per lunedì 23 settembre.

Le anticipazioni che sono trapelate fino ad oggi sul cast di questo programma sono poche e ancora non ufficiali: la conduzione, ad esempio, si dice che sarà affidata a Michelle Hunziker.

Per quanto riguarda i personaggi famosi che si esibiranno in performance di canto, ballo e recitazione, sono tante e confuse le notizie che stanno circolando in queste settimane. Una ragazza che si dice possa avere tutte le carte in regola per partecipare alla versione Vip del talent show ideato da Maria De Filippi è proprio Martina Nasoni.

La vincitrice dell'ultimo Grane Fratello, infatti, pochi giorni fa ha fatto una diretta Instagram nella quale ha fatto intendere che il suo ritorno in televisione è piuttosto imminente.

Oltre a condividere con i suoi tanti fan la gioia del debutto in sala d'incisione (la marchigiana presto registrerà una cover), la ventenne ha usato delle parole piuttosto chiare per 'spoilerare' un progetto al quale potrebbe prendere parte in un imminente futuro.

Conoscendo la grande passione della "ragazza con il cuore di latta" per la musica e per il canto, non è stato difficile per gli appassionati di gossip ipotizzare che possa essere proprio Amici la trasmissione alla quale la stessa ambisce di partecipare. Il blog Vicolo delle News, inoltre, azzarda a dire che Martina potrebbe aver già sostenuto il provino per il format Mediaset nel quale alcuni Vip metteranno in mostra il loro talento in varie discipline artistiche.

I nomi famosi accostati al 'nuovo' Amici

Oltre a Martina Nasoni, si dice che potrebbero far parte del cast di Amici Vip anche la showgirl Pamela Prati (pronta a riscattarsi in Tv dopo il caso delle nozze con l'inesistente Mark Caltagirone), Wanda Nara (procuratrice sportiva e moglie di Mauro Icardi), Paolo Conticini (attore di successo), Marco Carta (già vincitore del talent più di 10 anni fa) e Gianni Sperti (ballerino professionista ed oggi opinionista di Uomini e Donne).

Così come accade nella versione classica, anche il format dedicato ai personaggi famosi avrà una commissione pronta a giudicare e votare le esibizioni dei concorrenti: l'unico nome che è trapelato fino ad oggi sulla giuria, è quello del coreografo americano Garrison Rochelle.