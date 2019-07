Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati agli schermi televisivi quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, Isaac Guerrero resterà coinvolto in un brutto incidente durante una giornata lavorativa. Sarà proprio Elsa Laguna a prestargli le prime cure in seguito all'assenza del dottor Zabaleta e di Alvaro.

Il Segreto: Antolina ricatta Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda a breve in Italia si soffermano su Elsa e Isaac.

Pubblicità

Pubblicità

L'ex coppia, infatti, si avvicinerà nuovamente, tanto da infastidire molto Antolina (Maria Lima). Per questo motivo quest'ultima cercherà di salvaguardare le sue nozze con Guerrero a scapito della Laguna. La furba biondina, a questo punto, stringerà un patto con Alvaro Fernandez, il nuovo medico di Puente Viejo. In particolare, la Ramos scoprirà che quest'ultimo ha un debole per le donne particolarmente anziane e ricche. La moglie del falegname, a questo punto, prospetterà al nuovo medico di Puente Viejo di corteggiare Elsa in quanto dispone di una cospicua eredità dal defunto padre Amancio. Un modo per allontanarla definitivamente dal borgo e vivere con tranquillità il suo matrimonio con Isaac.

Pubblicità

Isaac si ferisce gravemente al braccio

Le trame de Il Segreto svelano che Isaac comincerà ad essere geloso dell'intesa nata tra la sua amata e Alvaro tanto da affrontarlo a muso duro. Qui il medico cercherà di convincere il Guerrero a lasciare pace Elsa (Alejandra Meco), in quanto ha tutto il diritto a rifarsi una vita accanto ad un'altra persona. Per questo motivo il falegname sarà così arrabbiato dalla risposta tanto da ferirsi ad un braccio al termine di una giornata di lavoro. Matias Castaneda (Ivan Montes), a questo punto, trasporterà l'amico al dispensario in preda ad un'evidente emorragia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Elsa si prende cura del Guerrero

Di conseguenza, Elsa sarà costretta a mettere dei punti alla ferita del braccio del Guerrero vista l'assenza del dottor Zabaleta a Puente Viejo. In questo frangente il Castaneda sarà vicino all'amico per tutta la durata dell'intervento. Inoltre il marito di Marcela non potrà fare a meno di notare che entrambi nutrano ancora dei sentimenti reciproci. Al ritorno Alvaro (Alessandro Bruni) farà i complimenti alla Laguna per aver affrontato una situazione assai rischiosa per la vita del giovane.

A tal proposito, l'uomo le regalerà una scatola di cioccolatini e uno specchio come suggerito da Antolina per tentare di riconquistarla. Il piano della moglie dell'artigiano avrà i suoi frutti? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.