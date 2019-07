Questa sera 16 luglio andrà in onda il quarto appuntamento con The Resident, una Serie TV che si incentra su Devon Pravesh, uno specializzando laureato in medicina che viene assegnato all'ospedale di Atlanta sotto la guida del dott. Conrad, un valido dottore anche se dai modo molto rudi. Quest'ultimo ha in precedenza avuto una relazione con Nicolette, che prova ancora dei sentimenti per lui. I telespettatori che non potranno guardare la messa in onda di questa sera, potranno rivedere l'appuntamento tramite il sito di Rai Play.

The Resident, la replica online sul sito della Rai

Nell'appuntamento con The Resident che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21:25 circa, i telespettatori assisteranno a ben tre episodi della serie tv statunitense. Molti appassionati della fiction potrebbero non essere presenti nel corso dell'appuntamento in prima serata, motivo per cui attraverso il sito di Rai Play potranno essere rivisti tutti gli episodi dopo la loro messa in onda.

Entrando nel dettaglio, tutti gli utenti potranno visualizzare le puntate di The Resident attraverso la piattaforma in questione, in maniera del tutto gratuita. Per guardare la puntata sarà solamente necessario usufruire di una connessione ad internet alla quale potersi collegare.

La piattaforma Rai inoltre, dispone di un'applicazione scaricabile su smartphone o tablet, sia con sistema operativo iOS che Android. Per mezzo dell'app, tutti gli appassionati della serie potranno vedere le puntate in completa mobilità.

Anticipazioni The Resident quarta puntata, episodi 10, 11 e 12

Nel corso della quarta puntata, saranno mandati in onda gli episodi 10, 11 e 12 che prenderanno rispettivamente i nomi di "Fantasmi", "Tutta la colpa alle infermiere" e "Brutti risvegli e rapaci". Nel corso del primo episodio, Conrad in un momento di distrazione si imbatterà in un ciclista e si farà male ad una caviglia. Quest'ultimo si occuperà poi di Jacoby, una sua ex professoressa in preda alle visioni.

Bell sarà alle prese con un intervento di un magnate cinese, ma commetterà degli errori e verrà sospeso.

Nel secondo episodio, un paziente di Bell resterà ustionato da uno strumento chirurgico e la Hunter cercherà di far ricadere la colpa su Nic. Quest'ultima verrà incolpata della morte di Lily e verrà licenziata. Infine, nell'ultimo episodio della quarta puntata, un medico sprofonderà dalla soffitta di vetro di una sala conferenza.

Conrad e Devon dovranno dimostrare che non si tratta di un tentato suicidio. Nic poi continuerà le sue ricerche sul conto di Hunter, ma un uomo la tratterà davanti casa sua intimandole di smettere immediatamente.