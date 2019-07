Per Giulia De Lellis è tempo di novità e proprio questa mattina l'ex protagonista di Uomini e donne ha annunciato ai suoi fan che a settembre pubblicherà la sua prima 'fatica letteraria'. La bella Giulia, infatti, ha da poco terminato di scrivere il suo primo libro dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', che i fan potranno trovare in tutte le librerie a partire da metà settembre. Un libro che sembra promettere molto bene dato che si parla di tradimenti e in particolar modo quello perpetrato da Andrea Damante ai danni dell'influencer ormai diventata una vera e propria star social.

Arriva il libro di Giulia De Lellis dove parla di 'corna' e tradimenti

La love story tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha fatto sognare i fan di Uomini e donne, i quali per due anni hanno seguito le vicende sentimentali dei Damellis, i quali tra alti e bassi hanno raccontato tutto sui social.

Poi, complice il tradimento da parte di Andrea, ecco che le strade dei due ragazzi si sono divise.

Giulia in passato non ha nascosto di essere stata tradita da Andrea, senza però entrare mai nei dettagli di questa vicenda. A quanto pare, infatti, la De Lellis aveva già programmato di raccontare tutta la sua verità in questo atteso libro, di cui oggi è stato pubblicato un video anteprima sul suo profilo Instagram.

'Mi chiamo Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna', dichiara la De Lellis nel filmato caricato in rete che sta facendo il giro dei social. Le sue 'bimbe', infatti, adesso attendono con trepidazione di poter avere tra le proprie mani il libro di Giulia, così da poter scoprire nuovi dettagli, indiscrezioni e aneddoti su quella che è stata la sua storia d'amore con Andrea e magari anche qualche consiglio su come reagire a questo tipo di delusioni sentimentali.

La De Lellis anche in un programma tv con Gemma Galgani

Ma questo non sarà l'unico impegno che vedrà protagonista Giulia nel corso dei prossimi mesi. In queste settimane, infatti, la ragazza sta girando un nuovo programma dal titolo 'Giortì' che la vedrà protagonista al fianco di un altro volto di Uomini e donne molto amato dal pubblico. Parliamo della dama torinese del trono over, Gemma Galgani.

Intanto, però, Giulia ha voltato definitivamente pagina e la sofferenza provata per la fine della storia d'amore con Andrea Damante sembra soltanto un lontano ricordo. In questi mesi, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, il campione della Motogp, Andrea Iannone. I due non si nascondono più e si sono fatti immortalare in diversi scatti che hanno postato sui social, dove li vediamo felici e sorridenti mentre si godono le loro vacanze estive.