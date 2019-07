Ieri, alle ore 19, Tiziano Ferro e Victor Allen si sono uniti civilmente dopo tre anni d'amore. Una celebrazione segretissima per uno dei momenti più importanti della sua vita privata. "Con le nozze Victor entra a far parte della mia famiglia" ha dichiarato il cantante in un'intervista di Vanity Fair. Ma nel 2019 la situazione sembrava ben differente, come ha precisato ai microfoni de Il Corriere della Sera: "Delle volte penso che sia proprio stupendo.

Pubblicità

Pubblicità

E allora mi domando chi sarà la persona giusta per me? Così comincio a guardarmi attorno e penso magari è qua da qualche parte. Mi piacerebbe convolare a nozze, ma sono una persona troppo di contenuto per pensare a queste cose prima di conoscere la persona giusta".

Tiziano Ferro: la madre felice di avere Victor come genero

"Le nozze sono una cosa incredibile" ha raccontato Tiziano Ferro sempre nell'intervista di Vanity Fair.

Pubblicità

"Non ho mai raccontato nulla della mia vita sentimentale, ma per Victor faccio un'eccezione perché con le nozze lui è entrato a far parte della mia famiglia ed è una realtà che non si può tenere nascosta". Infatti, Tiziano Ferro ha sempre avuto molta discrezione sulla sua vita privata, ma ora qualcosa sembra cambiato e il mondo dello spettacolo accoglie delle nozze "postume" in modo insolito: nel discorso che ha fatto dopo i festeggiamenti, l'artista ha ringraziato la sua famiglia per il sostegno che hanno dato a questa storia d'amore, svelando a Vanity Fair anche qualche piccolo retroscena tra la madre di Tiziano e lo stesso Victor Allen: "Victor ha rivelato alla madre di Tiziano quanto fosse contento di diventare suo genero e lei gli ha risposto semplicemente con un "per me lo sei già". Insomma, grandissima serenità per questa coppia che ha incoronato finalmente il suo sogno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Chi è esattamente Victor Allen?

Victor Allen ha 54 anni e viene da Los Angeles. È stato un consulente della Warner Bros e attualmente è direttore di un agenzia di marketing. Ama molto gli animali, sostiene in maniera attiva un centro di salvataggio per i cani e ha deciso di donare tutto il denaro per sostenere questa causa. Parte dei soldi è stata data anche all'ospedale civile di Latina, la città d'origine del Tiziano Ferro.

Inoltre, Allen è impiegato nell'azienda Levine and Partnes dal 2017, anno in cui ha lasciato la casa cinematografica per iniziare una nuova esperienza. Come sappiamo, Victor è una persona molto riservata e non ha mai prestato il suo volto alle telecamere e l'unica occasione in cui si è fatto vedere è stato proprio il suo matrimonio con Ferro. Nel frattempo l'artista si è trasferito a Los Angeles e ha comunicato le date del suo nuovo tour, che comicerà nel 2020 in occasione del suo quarantesimo compleanno.