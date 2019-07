Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle prossime puntate americane di Beautiful nelle quali continuerà il lento e continuo processo di avvicinamento alla verità su Beth/Phoebe. Stando a quanto riportano le anticipazioni, Hope alla fine deciderà di fissare la data delle nozze con Thomas. Sarà un nuovo intrigo ordito dal rampollo Forrester a convincerla che non ci sarà tempo da perdere, mostrando come Douglas abbia bisogno di lei.

La cerimonia verrà dunque fissata in fretta e furia, nonostante il parere contrario di amici e parenti, e dovrebbe concludersi senza particolari intoppi. Ma a breve distanza dal fatidico sì, accadrà un nuovo fatto da non perdere di vista. Liam ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Thomas, rendendosi conto che i due sono portatori di un segreto relativo all'adozione di Phoebe. Poco dopo, infatti, lo Spencer comincerà ad indagare con Steffy per avere chiare le dinamiche che hanno portato la bambina tra le braccia della sua nuova mamma.

Beautiful anticipazioni: Thomas inganna ancora Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful confermano che Thomas sarà pronto a tutto per sposare Hope. Dopo avere usato Douglas per la proposta di matrimonio, lo sfrutterà ancora spaventandolo con un'immagine proiettata nel muro della sua stanza. Si tratterà dell'ombra di un fantasma che, di notte, causerà le urla del bambino: Hope correrà subito in suo soccorso e Thomas le farà notare che Douglas ha subito bisogno di lei.

Da qui alle nozze il passo sarà breve: dopo un paio di giorni, la Logan si troverà davanti all'altare con Thomas. Nonostante il ritardo non dovrebbero esserci ulteriori problemi dato che le anticipazioni dei giorni successivi riportano che la sposa prenderà le distanze dal marito, rifiutando di trascorrere la notte con lui. E, a differenza di quanto accaduto in precedenza, tale reazione non piacerà affatto al rampollo Forrester.

Trame americane Beautiful: Liam indaga sull'adozione di Steffy

Ma le succose anticipazioni di Beautiful sulle prossime puntate americane non si limitano al matrimonio di Hope e Thomas. Liam, infatti, ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Thomas durante la quale i due lasceranno intendere di avere un segreto. Lo Spencer comincerà così a compiere delle indagini che lo porteranno direttamente da Steffy, chiedendole le dinamiche che le hanno permesso di adottare la piccola Phoebe.

Nel frattempo, Flo si troverà a fare i conti con una nuova conversazione complicata, quando per caso rivelerà alcuni fatti del suo passato. Dovrà così inventare una giustificazione per evitare che le sue parole possano avvicinare sempre più alla verità sullo scambio di culle.