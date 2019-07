Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono ancora una coppia, nonostante negli ultimi giorni si siano rincorse le voci di una loro possibile rottura. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ex naufraghi dell'Isola dei famosi: interpellata da 361 magazine, infatti, la coppia ha confermato di avere vissuto un periodo complicato a causa di un brutto litigio avvenuto in Sicilia ma di non avere chiuso ufficialmente il loro rapporto per tale motivazione. Ma qual è stata la ragione scatenante della crisi che, stando al portale sopracitato, sarebbe in via di risoluzione?

Il settimanale 'Chi' aveva lanciato l'indiscrezione secondo la quale un'ex protagonista di Uomini e donne avrebbe avuto un ruolo determinante nella diatriba, scatenando la gelosia di Soleil durante le vacanze. E stando a quanto riportato dalla sempre pungente Deianira Marzano, sarebbe stata l'amicizia di Jeremias con un'ex tronista a non risultare affatto gradita alla Sorgè.

Uomini e donne gossip: Mara Fasone tra Soleil e Jeremias

Proprio quando tutto sembrava andare a gonfie vele tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez, è accaduto qualcosa che ha scatenato un duro litigio tra loro.

In rete si è persino parlato di rottura improvvisa anche se la coppia ha recentemente smentito tale possibilità, precisando di non avere concluso definitivamente la relazione. Il settimanale 'Chi' ha notato che, durante la vacanze in Sicilia, è accaduto qualcosa che ha fatto arrabbiare l'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Dopo avere smesso di seguire Jeremias su Instagram, la Sorgè ha fatto ritorno a Milano da sola. Stando al tabloid, il problema sarebbe nato per una terza persona, legata al dating show di Maria De Filippi.

Uomini E Donne Gossip

Il nome della ragazza in questione è stato detto da Deianira Marzano che, raccogliendo le segnalazioni di alcuni utenti, ha chiamato in causa l'ex tronista Mara Fasone.

Il litigio durante le vacanze in Sicilia

La sempre irriverente Deianira Marzano ha spiegato di avere ricevuto delle segnalazioni riguardanti l'amicizia nata tra Jeremias e Mara Fasone. I due sarebbero stati presentati da un amico in comune, lo stesso che di recente Soleil avrebbe smesso di seguire su Instagram.

Il fatto avrebbe causato un forte dissenso nell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, la quale successivamente avrebbe rilasciato un post al vetriolo nel suo profilo, facendo ritorno da sola in Lombardia. Tale litigio non è comunque bastato per mettere fine alla relazione sentimentale che dura ormai da sei mesi. La coppia ha ammesso voler appianare le divergenze e di pensare ancora ad un futuro insieme, avviando quella convivenza a Milano di cui parlano già da qualche settimana.