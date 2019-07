Pronti per tornare nel mondo dell'Upper East Side? Perché "Gossip Girl" sta tornando.

Il teen drama di successo in tutto il mondo, andato in onda in USA dal 2007 al 2012 su CW, avrà un reboot ufficiale e verrà lanciato sul nuovo servizio di streaming HBO Max che farà da competitor alle varie Netflix, Amazon, Hulu e l'ultima StarzPlay (nuovo prodotto di AppleTv) e verrà lanciato nella primavera del 2020.

La prima stagione del reboot di "Gossip Girl" sarà composta da 10 episodi, con protagonisti una nuova generazione di adolescenti ricchi e famosi. Nell'età degli influencer di Instagram e dei blogger, questo è senz'altro un momento azzeccato per riproporre una Serie TV incentrata sul famoso sito di gossip che rivela i segreti più torbidi e che sbugiarda la giovane élite di New York.

Che cosa si sa ad ora del reboot di 'Gossip Girl'?

I dettagli riguardo la trama del nuovo reboot di "Gossip Girl" di HBO Max sono ancora riservati, ma è stato rilasciato un comunicato ufficiale, che tradotto riporta: "Otto anni dopo che il sito web originale si è spento, una nuova generazione di adolescenti della scuola privata di New York è pronta a rianimare Gossip Girl, nell'era della 'sorveglianza social'.

Questa nuova versione della serie televisiva parlerà di quanto la vita, la società e i social media siano cambiati negli ultimi anni a New York."

La società evolve sempre più in fretta: pensate che solo 10 anni fa Instagram non esisteva neanche e adesso è iperpresente, nella vita di tutti i giorni, di moltissimi giovani (e anche di molti adulti) di tutto il mondo.

Gossip girl reboot: quando uscirà?

La data di messa in onda di "Gossip Girl" 2.0 non è stata ancora resa nota, ma il rilascio ufficiale di HBO Max, proprietà di WarnerMedia, previsto per la primavera del 2020 fa supporre, come riporta anche 'The Hollywood Reporter', che la serie tv potrebbe essere una delle sue novità all'occhiello per il lancio della piattaforma.

Il possibile cast

Il reboot di "Gossip Girl" sarà incentrato su nuovi adolescenti, quindi Blake Lively (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Penn Badgley (Dan Humphrey), Chace Crawford (Nate Archibald) e Ed Westwick (Chuck Bass) non saranno sicuramente i protagonisti. Tuttavia "mai dire mai!", perché potrebbero sempre tornare in qualità di guest stars, come spesso capita nei reboot di molte altre serie tv.

Chace Crawford ha recentemente dichiarato alla testata Digital Spy che sarebbe assolutamente disposto ad apparire come guest nel nuovo show.

Chi c'è dietro il revival di HBO Max?

Joshua Safran, uno showrunner della serie originale, si occuperà della scrittura originale del remake. Anche i creatori originali della serie del 2007, Josh Schwartz e Stephanie Savage, saranno coinvolti nel nuovo progetto come produttori esecutivi.