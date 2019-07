Le anticipazioni della nota telenovela partenopea Un posto al sole riservano diverse indiscrezioni che interessano ai molti telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Marina Giordano sarà sempre più vicina all'uomo che sembra essere suo padre. Intanto Diego sarà notevolmente depresso, per questo motivo Raffaele sarà molto angosciato e sconfortato, poi Ornella cercherà di confortare l'uomo per quanto sia possibile.

Nel frattempo Vittorio sarà piuttosto confuso per i sentimenti che prova per Alex e l'attrazione fisica per Anita. Successivamente Giulia dovrà tornare a Napoli e vorrà trascorrere l'ultima giornata beatamente in compagnia di Denis. Più tardi Marina passerà alcune ore in tranquillità, insieme a suo padre Arturo.

Alex schiaffeggia Mia

Nelle puntate di Un posto al sole, che come detto andranno in onda dal 22 al 26 luglio, Marina vorrà prendersi cura di suo padre Arturo e sarà disposta a tutto pur di aiutarlo a combattere contro la sua malattia.

Intanto Giulia sarà costretta a prendere una decisione assai complicata che riguarda il rapporto con Denis. In seguito Serena e Filippo si godranno una giornata molto piacevole in barca. Frattanto Roberto Ferri si occuperà di sua nipote Irene, mentre Vittorio farà un incontro inaspettato e scoprirà la situazione familiare di Alex e sua sorella Mia. Successivamente Alex schiaffeggerà Mia. Quest'ultima si sentirà parecchio ferita nell'orgoglio e vorrà vendicarsi di sua sorella.

Filippo vuole un altro bambino da Serena

Vittorio sarà notevolmente pressato da sua madre Assunta e sarà trascinato dalle inquietudini familiari di Alex. Per tale ragione, il ragazzo si sentirà oppresso da una vita che oramai lo soffoca e non gli appartiene più. Nel frattempo Filippo svelerà a Serena di volere un altro bambino, ma la donna non se la sentirà di iniziare una nuova gravidanza e sarà parecchio meravigliata dalla richiesta improvvisa del marito.

Le anticipazioni raccontano inoltre che Otello sentirà parecchio la mancanza di Teresa. Più tardi Irene metterà a dura prova la pazienza del nonno, mentre Marina consulterà l'avvocato Leone e andrà a parlare con suo padre Arturo della situazione.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Un posto al sole

Intanto che vengano trasmessi i futuri episodi di Un posto al sole è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda, grazie alla piattaforma dedicata RaiPlay.it.

Oltre agli episodi della fiction napoletana, nel sito apposito si possono trovare alcuni video curiosi sulle anticipazioni relative alle trame di Un posto al sole.