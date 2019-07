Il reboot di Streghe, una delle Serie TV internazionali più amate dagli italiani, non ha superato la prova degli ascolti.

La scorsa domenica, Raidue ha accolto il "nuovo potere del Trio" laddove già aveva ospitato la sua serie madre, trasmettendo i primi 3 dei episodi 22 che compongono la prima stagione del remake.

Il risultato, però, è stato a dir poco disastroso: meno di 700,000 telespettatori hanno seguito le loro vicende, costringendo la rete a interrompere immediatamente la messa in onda del programma.

Un flop un po' inaspettato per la rete guidata da Carlo Freccero, considerando l'enorme successo avuto dalla serie "madre" andata in onda dal 1999 al 2006.

La programmazione estiva, da sempre un po' penalizzante, e le tantissime critiche ricevute dai fans della serie originale non hanno giocato a favore.

Critiche senza fine per il revival di Streghe

Le critiche verso Streghe 2.0 sono state feroci sin da quando il reboot era ancora in fase di produzione e si sono ulteriormente intensificate all'uscita del primo trailer.

Con l'uscita effettiva della serie negli States, che è stata rinnovata per una seconda stagione, le critiche si sono inasprite ulteriormente sia per il cast (ritenuto troppo scialbo) che per la storia in sé.

Non tutti accolgono bene i remake, e i fans di Streghe (evidentemente neanche la nuova generazione, visti e considerati gli ascolti ottenuti) hanno dimostrato di non essere proprio disposti ad affezionarsi al trio delle nuove sorelle Vera.

Il reboot di Streghe tornerà da Settembre al pomeriggio

Il revival di Streghe, che abbandona definitivamente la prima serata, tornerà da lunedì 2 settembre nel daytime pomeridiano, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.

Ma Raidue, ormai nuovamente rientrato nel mood "magico", ha preparato un'altra sorpresa.

Alla fine della messa in onda della prima stagione del "nuovo" Streghe, la rete di Freccero si appresta a ritrasmettere l'intera serie originale, tutte e 8 le stagioni, rimasterizzate in super HD!

Streghe-Charmed: la storia di una serie di successo

Streghe/Charmed, che nel 2018 ha compiuto 20 anni dalla messa in onda del suo primo episodio negli States, debuttò in Italia il 22 dicembre 1999.

Quella prima serata, composta da 2 episodi, fu un enorme successo: 5 milioni di telespettatori e il 15% di share, e si mantenne su quei livelli per tutta la prima stagione.

Le sorelle Halliwell, interpretate da Alyssa Milano (Phoebe), Holly Marie Combs (Piper) e Shannen Doherty (Prue), entrarono subito nel cuore della gente e non l'abbandonarono mai.

Anche la seconda stagione fu un successo incredibile, dove un episodio raggiunse ben 5,2 milioni di telespettatori, e così anche gli ascolti della terza (l'ultima con Prue Halliwell) e quarta stagione ebbero un grande esito in Italia, con 3/4 milioni di telespettatori.

Dalla quinta stagione in poi ci fu un leggero calo, e così sino all'ottava e ultima annata, colpa anche della messa in onda estiva che penalizza un po' tutti i programmi, ma riuscì comunque a totalizzare una media superiore a 2 milioni di telespettatori.

Nel 2010, Huffington Post e AOL TV hanno classificato Streghe/Charmed all'interno della loro lista congiunta dei "I 20 migliori spettacoli fantasy / soprannaturali di tutti i tempi", mentre nel 2013, TvGuide ha inserito la serie tv, distribuita in oltre 55 Paesi nel mondo, nella lista delle "60 migliori serie tv fantascientifiche di sempre."

Tutti pronti per un rewatch di Streghe in full HD? In gallery potrete vedere alcune immagini esclusive della serie rimasterizzata.