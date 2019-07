La quarta puntata di Temptation Island è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica. La coppia è entrata nel programma dopo due anni e mezzo di relazione, una convivenza in corso e un matrimonio saltato: a iscriverli è stata Jessica, perché non felice fino in fondo della vita che sta facendo con il fidanzato e vuole capire se è ancora innamorata di lui o se ormai è solo abitudine. Già dalla prima puntata la fidanzata ha avuto modo di avvicinarsi al single Alessandro, al punto da indurre Andrea a richiedere un falò di confronto immediato, a cui però Jessica decide di non presentarsi, perché ha ancora bisogno di tempo per capire.

Così la coppia arriva fino alla quarta puntata, che inizia proprio con il loro falò di confronto, che termina con la separazione della coppia.

Se Jessica durante il confronto lamenta sia la mancanza di attenzione da parte del suo fidanzato che l'essere stanca di essere trattata male ed offesa da lui; Andrea ha paura di come realmente la fidanzata si sia comportata nei suoi confronti e alle sue spalle nei due anni e mezzo di relazione.

Terminato il falò entrambi i protagonisti della sesta edizione di Temptation Island hanno avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni. Jessica, in lacrime, ha affermato: "Mi fa male fondamentalmente di essersi lasciati in questo modo, sapevo che non sarei stata capita da lui". La ragazza è convinta di dover iniziare a mettere se stessa prima di lui e di qualunque altra persona, perché ha bisogno di iniziare a stare bene.

Su Alessandro afferma "Mi fa star bene, mi ha fatto capire che io la mia vita devo sceglierla io, che devo scegliere quello che voglio, quello che non voglio, devo scegliere la mia libertà". Jessica ammette di aver seguito il cuore e di non vergognarsi per questo e infine su Andrea "Lui è una persona meravigliosa".

Andrea invece ha dichiarato di essere convinto di aver fatto la scelta più giusta, perché vedere Jessica che sorrideva davanti al filmato con le immagini di lei e Alessandro l'ha ferito.

Non capisce perché quella che fino a poco tempo prima era la donna della sua vita voleva solo attaccarlo facendolo passare per quello sbagliato "Io ero veramente innamorato di Jessica e quando l'ho vista scendere che piangeva ho detto cavolo si è resa conto di quello che ha fatto, invece mi ha smontato completamente". L'ormai ex fidanzato si è detto pronto ad iniziare una nuova vita "si va avanti".

L'altra coppia che nella quarta puntata si è confrontata in un falò anticipato

Se Andrea e Jessica si sono lasciati direttamente al falò di confronto, la coppia formata da David e Cristina dopo un lungo confronto ha deciso di riprovarci, nonostante qualche titubanza della fidanzata. A seguito della messa in onda della quarta puntata però un utente su Twitter, che afferma di conoscere molto bene David, ha rivelato che la coppia si è già lasciata nel tragitto di ritorno per casa.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne starebbe soffrendo molto per la fine della loro relazione.