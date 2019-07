Tra le coppie di Uomini e donne che sono scoppiate nel corso dell'ultimo periodo vi è sicuramente quella composta da Nilufar e Giordano. I due dopo aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, non sono più riusciti a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore e così alla fine hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva. Una separazione che ha lasciato senza parole i tantissimi fan della coppia anche se ormai sembrerebbe che ci sia ben poco da sperare in un ritorno di fiamma, complice anche l'avvistamento di Giordano in vacanza con una nuova ragazza.

Giordano beccato con Rachele, un'ex Miss: oramai Nilufar fa parte del passato

Stando alle indiscrezioni e alle varie segnalazioni che sono state riportate in queste ore sul web e sui social, Giordano Mazzocchi è stato beccato in vacanza a Formentera in compagnia di una nuova ragazza.

Pubblicità

Pubblicità

Trattasi dell'ex Miss Italia, Rachele Risaliti, vincitrice del concorso di bellezza nel 2006.

I due sono stati beccati insieme in diverse occasioni e stando al racconto delle 'talpe' che li hanno beccati erano sempre molto affiatati e vicini l'uno con l'altro, al punto che sarebbero andati via assieme. Insomma sembrerebbe proprio che per l'ex volto di Uomini e donne sia giunto definitivamente il momento di voltare pagina dopo la fine della sua storia d'amore con Nilufar.

Pubblicità

Dal giorno in cui la coppia ha ufficializzato la loro rottura, non ci sono stati più tentativi di 'riappacificazione' e non sono stati più beccati insieme. E adesso le foto di Giordano in vacanza con l'ex Miss Italia Rachele sembrano mettere definitivamente una pietra sopra a questa storia d'amore che tanto aveva fatto sognare il pubblico di Uomini e donne, il quale sperava ancora di poterli rivedere insieme felici e spensierati come un po' di tempo fa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Dal momento in cui sono uscite queste foto sui social, Nilufar non ha proferito parola sul presunto flirt del suo ex fidanzato con la Miss, ne tanto meno Giordano ha voluto fare chiarezza sulle novità che riguardano la sua vita sentimentale.

È finita anche la relazione tra Manuel e Giulia di Uomini e donne

Ma questa non è l'unica coppia formatasi a Uomini e donne che è scoppiata nel corso degli ultimi tempi. Le gossip news di queste ore, infatti, rivelano che è giunta al capolinea anche la relazione tra Giulia e Manuel. A distanza di un mese dalla loro frequentazione fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi, i due si sono già detti addio complice un presunto tradimento da parte di Manuel, beccato durante la vacanza ad Ibiza con gli amici con un'altra donna.

Lui ha sempre negato tutto ma l'ex tronista ha preferito troncare la relazione.