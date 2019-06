Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non stanno vivendo un periodo di crisi, come aveva ipotizzato fino a qualche ora fa il Gossip di Uomini e donne. La loro prolungata assenza dai social network - dai quali avevano smesso di apparire insieme come abitudine - aveva fatto nascere più di qualche sospetto. E la voce si era trasformata in vera e propria preoccupazione poiché continuava a non arrivare alcuna replica in tal senso da parte dei due ex protagonisti del dating-show di Canale 5.

Per giorni la smentita o la conferma erano state attese dai fan, che solo nella giornata di ieri, 24 giugno, hanno ottenuto la risposta sperata. Tra Arianna e Andrea tutto procede per il meglio, e lei lo ha raggiunto di nuovo a Bologna come suggellato da uno scatto postato nel suo profilo Instagram.

Uomini e Donne gossip: il silenzio social durato giorni

Fin dalla loro uscita insieme da Uomini e Donne, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli avevano pubblicato frequenti immagini sui social network, nelle quali apparivano felici e innamorati.

A queste andavano ad aggiungersi commenti romantici o divertenti da parte di entrambi. Ecco perché la mancanza di foto di coppia, unite all'assenza di risposte dall'una o dall'altra parte, avevano suscitato un pizzico di preoccupazione tra i fan. Lui si mostrava su Instagram da solo, spesso malinconico e impegnato in eventi promozionali, mentre lei per lo più aveva al suo fianco le amiche.

I loro profili, quindi, avevano iniziato ad essere inondati di domande riguardanti il proseguimento della loro relazione sentimentale, ma nessuna replica era giunta in un primo momento da Andrea e Arianna. Qualche ora fa, però, l'ex corteggiatrice ha spazzato via ogni dubbio, pubblicando uno scatto in compagnia del fidanzato.

'Allarme' rientrato per Arianna e Andrea

Il gossip di Uomini e Donne relativo ad una possibile crisi tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli è ufficialmente rientrato. L'ex corteggiatrice ha raggiunto il fidanzato a Bologna, e qui ha pubblicato uno scatto mentre lo abbraccia, accompagnato da alcuni versi di una canzone di Vasco Rossi: "Vieni qui, Tu per me, Te lo dico sottovoce, Amo te". A queste parole è stato aggiunto anche l'emoji con il cuore rosso, lo stesso che ha postato Andrea in un commento sottostante.

I fan della coppia hanno potuto così tirare un respiro di sollievo, avendo ottenuto le conferme che stavano cercando. Notizie positive sono giunte, sempre nella giornata di ieri 24 giugno, anche per i follower di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, preoccupati per il viaggio di lui ad Ibiza in compagnia di alcuni amici. La coppia, formatasi nelle fasi finali della stagione 2018-19 del dating-show, è apparsa insieme mano nella mano sui social network.

Ad oggi, quindi, gli unici protagonisti della scorsa stagione ad essere giunti al capolinea sono Angela Nasti e Alessio Campoli.