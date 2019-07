Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di due ex tronisti di Uomini e donne: Giulia Cavaglià e Ivan Gonzalez. La bella torinese si è sfogata su Instagram, dopo che qualcuno l'ha etichettata come una persona arrivista. Nel monologo che ha fatto ieri, però, la ragazza non ha mai smentito il flirt che le è stato attribuito con Pietro Zamas. Lo spagnolo, invece, ha pubblicato un paio di Stories nelle quali si è mostrato quasi stupito delle voci che sono circolate sulla sua storia d'amore con Sonia Pattarino: il ragazzo ha precisato che non è successo nulla e che non ha lasciato la fidanzata.

Lo sfogo di Giulia dopo le accuse

Giulia Cavaglià è indubbiamente una delle protagoniste del Gossip di questi giorni: oltre che per l'intervista esclusiva che rilascerà venerdì 26 luglio Witty Tv, sulla rottura con Manuel Galiano, la ragazza è al centro dell'attenzione per un presunto nuovo amore.

Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha pubblicato alcuni indizi che confermerebbero la frequentazione in corso tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Pietro Zamas, un portiere che milita in una serie minore.

A poche ore dalla diffusione di questa notizia, la torinese si è sfogata su Instagram soprattutto nei confronti di chi le ha puntato il dito contro per il lavoro che fa il suo ipotetico fidanzato (la giovane avrebbe scelto un calciatore come Angela Nasti e Sara Affi Fella).

"Sto leggendo cose che non mi piacciono, se ci sarà qualcosa da dire sulla mia vita personale, ve la dirò io", ha esordito la 23enne nei video che sono stati caricati nelle sue Stories.

"Odio il via vai d'informazioni scorrette; dare a una ragazza dell'arrivista solo perché si presuppone che frequenti una persona".

Giulia, dunque, ha puntualizzato che non dipenderà mai da un uomo perché non è nel suo stile, ma non ha mai negato nettamente il rumors che la vorrebbe in coppia con un giocatore di calcio. La Cavaglià, infatti, si è concentrata più su quei fan che hanno commentato negativamente il suo presunto flirt con Zamas, piuttosto che sulla storia in sé: dalla bocca della tronista, infatti, non è mai uscita una conferma o una smentita ufficiale a questa news.

Ivan e Sonia: versioni contrastanti sull'ipotetica crisi

Un altro protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne che ieri, suo malgrado, è finito al centro del gossip, è Ivan Gonzalez; il giovane, infatti, si dice abbia chiuso la storia d'amore con Sonia Pattarino a meno di 6 mesi dalla scelta nel castello. Se l'ex corteggiatrice ha rilasciato poche e confuse dichiarazioni in merito al gossip che è circolato sul web in questi giorni, lo spagnolo è stato molto più diretto nei video che ha pubblicato su Instagram.

"Non è successo nulla. Io non ho lasciato Sonia, non so che dire. Sono stato taggato in tante foto che dicevano caz...", questa la breve e concisa spiegazione che l'ex tronista ha dato nella serata di ieri sulla sua chiacchierata relazione.

I fan del programma, a questo punto, si domandano: perché i due ragazzi hanno dato versioni apparentemente molto diverse della situazione che stanno vivendo?

Si ricorda, infatti, che la sarda ha preferito trincerarsi dietro a un "no comment", anziché smentire le voci di rottura che impazzavano in rete.