Potrebbe essere già giunta al capolinea la storia d'amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: i due volti noti di Uomini e donne, infatti, nell'ultimo periodo sono apparsi ben poco insieme sui social, alimentando il gossip su una presunta crisi.

Dopo le voci circolate sulla coppia, sono stati i diretti interessati ad intervenire sulla questione, anche se le rispettive versioni sembrano cozzare in diversi punti e, inevitabilmente, non hanno dissipato i dubbi emersi in questi giorni. Infatti, mentre lo spagnolo ha dichiarato apertamente di non essersi lasciato con la fidanzata, quest'ultima invece è stata piuttosto sibillina.

Pubblicità

Pubblicità

Le parole di Ivan

"In realtà non è successo nulla. Io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno", ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne in una Instagram Story, ma non è tutto. Il 27enne, infatti, ha aggiunto che secondo lui non era proprio il caso di realizzare questo video, perché non ci sarebbe nulla da dire. Gonzalez è apparso anche piuttosto irritato sulle voci che si sono diffuse di recente e che giorno dopo giorno stanno prendendo consistenza.

Pubblicità

Il modello spagnolo, dunque, ha smentito categoricamente la fine della sua relazione, ma a questo punto i fan stanno continuando a chiedersi perché la coppia da tempo non si mostri più insieme. Fino a poche settimane fa, infatti, i due ex protagonisti di Uomini e Donne non perdevano occasione di postare foto di coppia, ma anche di scambiarsi dediche romantiche sui social. È normale che quest'inversione di rotta abbia insinuato qualche sospetto tra i follower più attenti dei due giovani. Inoltre, ad alimentare i dubbi ci ha pensato Sonia stessa che si è espressa in maniera differente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La confessione social di Sonia

"Ci sono dei periodi della vita in cui accadono cose che non ti fanno star bene e non per questo devi raccontarle subito", ha confessato su Instagram Sonia che, in questo modo, ha lasciato intendere che non sta attraversando uno dei periodi più belli della sua vita. Inoltre la 32enne di Sassari ha aggiunto di volersi prendere del tempo per se stessa, ma non per questo si è montata la testa.

Tutt'altro: la bella Pattarino, infatti, è sempre stata molto limpida, fin dal suo percorso da corteggiatrice a Uomini e Donne.

La coppia potrebbe essersi presa solo un periodo di pausa o potrebbe aver litigato: è chiaro che se dovesse esserci una rottura definitiva verrebbe prontamente comunicata sui social, trattandosi di due personaggi molto amati che difficilmente riuscirebbero a nascondere un fatto così importante.

Pubblicità

Ad oggi, quel che è certo è che, se da un lato Ivan è apparso infastidito, dall'altro Sonia non è sembrata felice ma piuttosto dispiaciuta: l'ex corteggiatrice ha investito molto in questa relazione, mettendosi in gioco fin da subito e non dando adito alle critiche.

In un secondo momento, tramite altre Stories, la Pattarino non ha smentito né confermato la rottura, suscitando ulteriori dubbi tra i fan quando ha dichiarato: "Quella frase potrebbe dire tutto e niente", ricordando che solo il tempo potrà fornire tutte le risposte necessarie.