Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più amate dal pubblico tra quelle che si sono formate a Uomini e donne in questi anni. Anche per questo motivo, Alfonso Signorini ha deciso di invitare i fidanzati ad una tappa del "Chi Summer Tour", durante la quale ha fatto loro delle domande sull'esperienza nel programma di Maria De Filippi. Oltre a spendere bellissime parole per la ragazza con la quale sta da quasi 6 mesi, l'ex tronista non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina a Sara Affi Fella.

Lorenzo contro Sara: 'Menomale che è andata così'

Il percorso di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, è stato lungo e tortuoso: come lui stesso ha raccontato qualche giorno fa al "Chi Summer Tour", il ragazzo c'ha messo più di tre anni per trovare il vero amore nel programma di Maria De Filippi.

Ad Alfonso Signorini che gli ha chiesto come fosse nata la sua bella storia d'amore con Claudia Dionigi, il pugliese ha risposto: "Le prime due volte ho fatto il corteggiatore e mi è andata male".

L'ex tronista ovviamente faceva riferimento alle conoscenze con Ludovica Valli prima e Sara Affi Fella poi, entrambe finite con un nulla di fatto perché le scelte delle giovani sono state rispettivamente Fabio Ferrara e Luigi Mastroianni.

A proposito della frequentazione con la napoletana, il "Cobra" ha aggiunto: "Quella volta, menomale che è andata così".

Con queste parole, è come se Lorenzo avesse voluto lanciare una frecciatina neppure troppo velata a colei che ha preso in giro tutti un anno fa fingendo di cercare l'amore in Tv mentre era ancora fidanzata con Nicola Panico.

Dopo che è venuta fuori la verità, Riccardi e Mastroianni sono addirittura diventati amici: essendo stati tronisti nello stesso periodo, i due sono riusciti a superare i vecchi dissapori e a gioire per le storie che hanno cominciato con Claudia e Irene Capuano.

Lorenzo possibile concorrente del GF Vip 4

Oltre a punzecchiare a distanza Sara Affi Fella, durante la tappa del "Chi Summer Tour" che c'è stata a Cortina D'Ampezzo lo scorso weekend il "Cobra" ha parlato tanto di Claudia Dionigi e dei loro primi 5 mesi insieme. Entrambi i protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno confermato di essere felici ed innamorati: la convivenza che hanno cominciato poco tempo fa a Latina, ha consolidato il loro amore anziché minarlo.

Una difficile prova che la coppia potrebbe dover affrontare presto, è quella della separazione: stando a quello che sostengono le riviste di Gossip, Lorenzo sarebbe uno dei candidati principali al ruolo di concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Chissà se l'incontro che c'è stato pochi giorni fa tra il pugliese e Alfonso Signorini (futuro conduttore del reality di Canale 5), non sia che l'antipasto di una collaborazione che potrebbe continuare in autunno nella Casa più spiata d'Italia.