Continua, inesorabile, il grande successo della soap Un posto al sole. Dopo l'annuncio della consueta pausa estiva - che interesserà il periodo dal 12 al 23 agosto - sono state rilasciate le trame ufficiali degli episodi che andranno in onda la terza settimana di luglio, ovvero da lunedì 22 a venerdì 26.

Stando alle anticipazioni pare, infatti, che numerosi colpi di scena e straordinarie rivelazioni interesseranno i protagonisti della soap opera italiana più seguita di sempre.

In particolare continuerà a tenere banco la vita privata dell'amatissima Serena Cirillo. La donna, dopo un periodo burrascoso, trascorrerà un momento di relax insieme al marito Filippo cercando di ritrovare la sintonia di un tempo. Sarà proprio questa l'occasione per Filippo di esporre alla moglie la sua volontà di avere un altro figlio. Spiazzata, Serena non si dimostrerà entusiasta dell'idea del marito e gli confesserà di non essere ancora pronta per affrontare una nuova gravidanza.

Nel frattempo la piccola Irene sarà affidata alle cure del nonno paterno. Tuttavia, il carattere vivace della bambina, metterà in difficoltà Roberto che disperato non saprà più come mitigare la travolgente esuberanza della nipotina.

Vittorio deciderà chi, tra Alex ed Anita, potrà stargli accanto

L'altra storyline che verrà affrontata nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 luglio riguarderà Mia.

La piccola dei Parisi riceverà uno schiaffo dalla sorella Alex. Un'occasione che farà emergere il carattere della ragazza e permetterà agli spettatori di conoscere qualche particolare in più circa la storia della sua famiglia. Alle prese con l'irruenza della sorella, Alex dovrà inoltre fare i conti con l'indecisione del suo fidanzato Vittorio. Per il giovane Del Bue arriverà, infatti, il momento di prendere una decisione riguardante la sua vita sentimentale e scegliere finalmente chi, tra Alex ed Anita, potrà stargli accanto.

Ma i problemi sentimentali non riguarderanno solo Vittorio, anche Otello affronterà infatti un periodo particolarmente difficile a causa dell'assenza prolungata di Teresa. Proprio nei prossimi episodi, verrà infatti approfondito il forte impatto psicologico che l'allontanamento dell'amata Teresina ha provocato al simpatico Testa.

Un posto al sole: le condizioni di Arturo potrebbero peggiorare rapidamente

Infine, arriverà ad un punto di svolta la travagliata vicenda che - ormai da settimane - coinvolge il personaggio di Marina Giordano.

La donna, decisa a prendersi cura del padre, farà di tutto pur di instaurare con lui un rapporto più intimo ma la possibilità che le condizioni di Arturo peggiorino improvvisamente, getterà Marina in uno stato di profonda frustrazione. Incalzata dal poco tempo a disposizione, la Giordano deciderà dunque di rivolgersi all'avvocato Leone per iniziare una battaglia legale volta a riabilitare il buon nome di Arturo.