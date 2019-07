Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nel corso delle puntate che sono andate in onda in Spagna dal 5 all'8 luglio, i telespettatori verranno a conoscenza che a Puente Viejo c'è un'assassina.

Ma non è tutto, perché il sindaco del paesino iberico si ritroverà in un bagno di sangue e verserà in condizioni davvero critiche. Tutti gli abitanti si chiederanno chi sia stato a ridurlo in queste condizioni. In particolare, il sindaco di Puente Viejo vorrà vendicare in tutti i modi possibili sua moglie Adela, ma l'ultimo piano che metterà in atto, gli si ritorcerà contro.

Pubblicità

Pubblicità

La Montenegro svelerà che Lola è un'assassina

Intanto, Donna Francisca Montenegro rivelerà a Prudencio un dettaglio importante sul passato di Lola, cioè che la ragazza in passato si è sporcata le mani di sangue. Inoltre, dopo questa rivelazione, verrà gettato molto mistero su questo personaggio e resterà dunque il dubbio se colpirà ancora. Ovviamente, questa rivelazione della Montenegro dovrà essere presa con le pinze. Infatti, Donna Francisca è solita infangare le persone che ritiene scomode.

Pubblicità

Resterà da vedere se anche in questo caso sia successo lo stesso.

Sempre secondo le anticipazioni spagnole, Severo sarà molto preoccupato perché temerà di perdere il suo amico Carmelo. Ma quest'ultimo si riprenderà e senza tregua proseguirà nuovamente con la sua vendetta. In particolare, il sindaco di Belmonte, Estaban Fraile sparerà al sindaco di Puente Viejo. Fraile è stato colui che ha causato l'incidente che ha tolto la vita alla maestra Adela, moglie di Carmelo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Resterà da vedere come finirà la resa dei conti tra i due e se il sindaco di Belmonte riuscirà o meno a far fuori definitivamente il marito della maestra visto che sarà ancora convalescente dopo aver rischiato la morte.

Fernando aveva avvisato Carmelo sul presunto assassino della moglie

Nelle puntate precedenti, i sospetti riguardo all'incidente che causò la morte di Adela sono ricaduti prima su Donna Francisca e poi successivamente su Fernando Mesia.

Però, quest'ultimo era riuscito a dimostrare il contrario, in quanto si era messo in contatto con Severo e Carmelo e aveva rivelato a quest'ultimo il presunto assassino della moglie. Infatti, il Mesia aveva rivelato che l'assassino era Esteban Fraile che aveva avuto alcuni problemi con Severo.

Intanto, la Montenegro, suo marito e Mauricio iniziano ad indagare e scoprono che l'uomo accusato non era capace di attuare un piano del genere. Però allo stesso tempo Carmelo si era convinto sempre di più per tutte le informazioni che Fernando gli ha dato.

Pubblicità

Il Mesia aveva assicurato anche al sindaco che lo avrebbe aiutato a vendicarsi.