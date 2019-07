Le nuove anticipazioni Il Segreto raccontano che Francisca Montenegro verrà a sapere che il responsabile dell’esplosione che ha causato la morte di Maria Elena e la paralisi di Maria Castaneda è Severo Santacruz. Accecata dall’ira, la matrona costringerà Mauricio a seguire alla lettera i suoi ordini per distruggere la vita al Leal, prima di progettare una vendetta ancora più cruenta per Severo.

Il Segreto: Severo e Carmelo smascherati da Francisca

Nelle prossime puntate ‘Il Segreto’, ci saranno sviluppi per quanto riguarda la storia d'amore tra la new entry Lola e Prudencio.

L’Ortega non si sfiderà della nuova arrivata al paesino, nonostante sia ammaliato dalla sua bellezza. Sarà così che i due finiranno per allontanarsi. Lola ha problemi economici e Prudencio le ha concesso un prestito. L’orgogliosa Lola non ha accettato e ha assicurato al pupillo di Francisca che liquiderà al più presto il suo debito. Severo, nel frattempo, confida di essere stato lui a piazzare l’ordigno accanto al silo di Francisca che ha provocato la morte di Maria Elena e il terribile incidente di Maria Castaneda, rimasta paralizzata.

il Santacruz giura di essersi pentito. Suo malgrado, Francisca scoprirà il terribile retroscena e deciderà di vendicarsi.

Elsa intanto avrà altri problemi di salute al cuore e sarà costretta a recarsi all'ospedale, dove dovrà affrontare una difficile operazione chirurgica. Ad operarla sarà il dottor Zabaleta che, nel frattempo, è tornato a Puente Viejo. L’esperto medico informa Elsa e Isaac della pericolosità dell’intervento, nonostante confidi nella sua buona riuscita.

Anticipazioni puntate ‘Il Segreto’: la morte di Adela

Le anticipazioni Il Segreto proseguono con la difficile vita di Antolina, progressivamente emarginata dagli altri paesani. La Ramos stata buttata fuori dalla casa da Isaac, dopo che il Guerrero ha scoperto con orrore che è stata proprio lei ad assoldare la compagna di cella di Elsa che l’ha torturata quasi a morte. Antolina, senza più un punto di riferimento, pregherà Marcela di farla lavorare alla locanda.

Prosegue il piano criminale di Francisca. La matrona ha invitato Irene e Adela alla Casona per una chiacchierata. Le due donne non sanno che la Montenegro ha incaricato Mauricio di manomettere i freni dell'automobile di Irene. Nonostante Mauricio sia risultante ad eseguire gli ordini della sua padrona, come sempre non avrà altra scelta. La maestra ed Irene e la saluteranno Francisca e torneranno in macchina. L'auto avrà un terribile incidente e le due donne verranno sbalzate fuori dalla vettura. Irene riporterà gravi ferite, mentre per Adela purtroppo non ci sarà nulla da fare. La sfortunata moglie di Carmelo Infatti morirà sul colpo.

Il funerale di Adela Arellano

Carmelo sarà scioccato e non vorrà credere a quanto appena accaduto. Dopo qualche ora, nella sala comunale di Puente Viejo verrà allestita la camera ardente per Adela. Alla cerimonia sarà presente anche Irene, che non vorrà mancare all’ultimo saluto alla sua amica, nonostante sia ancora dolorante.

Il Leal inizia a sospettare che dietro alla morte di Adela ci sia lo zampino di Francisca Montenegro. Intanto, alla Casona, Francisca si complimenta con Mauricio per il suo piano andato a buon fine.

Maria invece sarà sconvolta per l'improvvisa morte della maestra e non saprà che la sua cara amica è morta per colpa di Francisca che, dal canto suo, farà finta di essere dispiaciuta. Nella sala del commiato arriveranno Mauricio, Raimundo Fernando. La tensione è altissima. Severo offrirà una spalla su cui piangere all'amico di sempre. Le anticipazioni Il segreto narrano che la prossima vittima della crudele Montenegro sarà proprio il Santacruz.