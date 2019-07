Il Gossip di Uomini e donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è stato breve: prima lei ha pubblicato un post nel quale ha chiesto tempo per capire cosa fosse accaduto, poi ha confermato la rottura, dando vita a un botta e risposta mediatico con il suo ex fidanzato.

Sulla questione si sono espressi diversi volti noti al pubblico di Uomini e Donne, tra i quali due ex tronisti che Giulia aveva frequentato quando era ancora una corteggiatrice: si tratta di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni che hanno riservato una velata frecciatina alla giovane torinese.

Uomini e Donne gossip: Lorenzo ironico con Giulia

Lorenzo Riccardi aveva portato Giulia Cavaglià fino alla puntata serale della scelta, preferendole poi l'attuale fidanzata Claudia Dionigi.

Interrogato sulla rottura con Manuel, l'ex tronista di Uomini e Donne si è espresso in maniera ironica, chiamando in causa la sfortuna dei viaggi a Ibiza. Il fidanzato di Claudia ha confessato di essere stato contattato da un amico, che gli ha proposto di andare in vacanza nell'isola spagnola. Ma considerato quanto accaduto con Sara Affi Fella, Angela Nasti e Manuel Galiano, lui ha preferito rimandare l'offerta al destinatario con un divertente: "Chi me lo fa fare a me!".

Luigi Mastroianni aveva manifestato dell'interesse per Giulia nella fase iniziale del suo trono, anche se poi aveva preferito lasciar perdere, temendo che lei fosse alla ricerca solo di visibilità televisiva. A tal proposito, Luigi ha ricordato come Giulia e Angela avessero criticato il suo modus operandi, salvo poi essersi comportate in maniera anche peggiore.

Luigi Mastroianni critica Giulia e Angela

Luigi Mastroianni non ha affatto gradito le critiche subite da Giulia Cavaglià e Angela Nasti durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Per tale ragione ha deciso di intervenire su Instagram, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti delle due ex troniste, che in passato avevano criticato il suo percorso. Oltre a essere andato in qualche esterna con la Cavaglià, Luigi aveva condiviso anche qualche settimana con Angela, la quale lo aveva criticato per il modo in cui trattava le sue corteggiatrici. Anche Giulia aveva detto qualcosa di poco carino, soprattutto per le illusioni che avrebbe subito Giorgia Ierrera.

Ora che entrambe hanno chiuso le relazioni con i ragazzi da loro scelti, Luigi ha chiosato contro di loro: "Quindi alla fine, fatti alla mano, il modus operandi sbagliato non so qual era". A differenza dei timori della vigilia, la storia di Luigi e Irene Capuano prosegue infatti nel migliore dei modi a circa quattro mesi dalla scelta avvenuta al termine della prima parte della stagione di Uomini e Donne.