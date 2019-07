Molte novità e colpi di scena attendono i fan della soap Il Segreto nelle prossime settimane e che vedranno al centro delle trame Elsa e il suo rapporto sempre più stretto con il nuovo medico di Puente Viejo. Da quanto andato in onda in questi giorni, si sa infatti che i due stanno cominciando ad avvicinarsi e Alvaro verrà a conoscenza del fatto che la Laguna è ancora in possesso della sua eredità.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle prossime settimane, inoltre, si verrà a scoprire che il medico è un cacciatore di dote e a smascherare la sua ambiguità sarà la perfida Antolina, che sfrutterà quanto scoperto a suo vantaggio. Nel corso dei nuovi episodi, si vedrà Alvaro chiedere ad Elsa di sposarlo e questo fatto scatenerà la reazione di Isaac che non ha mai visto di buon occhio il dottore, convinto che l'uomo nasconda un secondo fine.

Pubblicità

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro chiede ad Elsa di sposarlo

Nelle puntate italiane in onda su Canale 5 in questi ultimi giorni, si sta vedendo l'avvicinamento di Alvaro ed Elsa dopo un inizio abbastanza burrascoso e dopo l'aggressione subita dal giovane medico, il quale nel frattempo, ha accettato l'incarico al dispensario di Puente Viejo. Il pestaggio subito ad opera di alcuni strozzini e il conseguente pagamento del debito da parte della Laguna, ha portato alla luce il fatto che Elsa non è povera come ha fatto credere, ma è in possesso dell'eredità di don Amancio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Un segreto che verrà scoperto dalla perfida Antolina, la quale ha intuito che dietro all'avvicinamento del dottore alla sua rivale ci sia un interesse economico. Sarà proprio Alvaro a confessare alla moglie di Isaac la verità sull'eredità, stringendo un patto con la donna, la quale tra l'altro, ha scoperto che Fernandez non è altri che un cacciatore di dote. Per mantenere il silenzio sulla vicenda, i due stringeranno un patto e Alvaro si ritroverà a chiedere ad Elsa di sposarlo, promettendo alla moglie di Isaac che una volta diventati marito e moglie, lui e la Laguna lasceranno Puente Viejo.

Il Segreto, spoiler: Isaac indaga su Alvaro, Elsa accetta di sposare il Fernandez

Isaac, venuto a sapere della proposta di matrimonio dalla pettegola Dolores, affronterà la sua ex fidanzata e la metterà in guardia dal Fernandez, in quanto sospetta che dietro alla facciata di buon medico del paese, l'uomo nasconda qualcosa di losco. Isaac infatti, contravvenendo ai consigli dell'amico Matias, non riuscirà a non intromettersi nella vita della Laguna, che avrebbe tutto il diritto di rifarsi una vita al fianco di un'altra persona.

Pubblicità

Elsa non ascolterà le parole del Guerrero e sarà furiosa con lui, mentre accetterà di diventare la moglie di Alvaro. Come reagirà Isaac alla notizia? Per sapere tute le novità, non resta che seguire gli appuntamenti della soap Il Segreto, in onda nel corso delle prossime settimane, dove si scoprirà come gli intrighi di Antolina e Alvaro potrebbero cambiare le sorti e la vita non solo di Elsa ma anche di Isaac.