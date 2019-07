Le nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto, la popolare soap opera in onda in Italia dal lunedì al venerdì alle 15:30 su Canale 5, renderanno felici i telespettatori nonché fan dei personaggi di Elsa ed Isaac. I due, infatti, dopo aver sofferto molto a causa del loro amore travagliato e delle macchinazioni di Antolina, finalmente riescono a convolare a nozze.

Isaac rimane vedovo

Negli episodi in onda nelle scorse settimane in Spagna, Antolina, dopo aver chiesto un ultimo incontro con il marito Isaac allo scopo di portare finalmente a compimento la sua vendetta, nel tentativo di uccidere l'uomo cade in un burrone e perde la vita.

La notizia fa immediatamente il giro di Puente Viejo e, per fortuna, Guerrero non viene accusato ingiustamente di omicidio.

Elsa, ancora alle prese con i suoi problemi di salute, chiede all'amato Isaac di occuparsi personalmente del funerale dell'ex moglie al quale presenziano solamente Matias, Marcela e Dolores. E così, una volta liberatisi della presenza e dei perfidi piani della Ramos, i due giovani possono finalmente coronare il loro sogno d'amore, e Guerrero può chiedere all'amata Laguna di diventare la sua consorte.

Mentre nelle puntate attualmente in onda in Italia l'ex ancella sta continuando a rovinare la vita alla sua acerrima rivale Elsa, in Spagna ormai il pubblico ha già assistito alla sua uscita di scena.

Guerrero chiede ad Elsa di sposarlo

Isaac non vuole più perdere tempo e decide di fare la sua proposta di matrimonio alla Laguna, la quale però deve prima sottoporsi ad alcuni esami. La giovane, infatti, ha subito un intervento chirurgico al cuore che fortunatamente è andato a buon fine.

Il dottor Zabaleta rivela al falegname che le condizioni della sua amata sono in netto miglioramento e così, dopo aver appreso la bella notizia, l'uomo decide di fare il grande passo.

Accantonato l'incubo di Antolina, Guerrero s'inginocchia dinanzi ad Elsa per chiederle di diventare sua moglie. La Laguna, felice, accetta immediatamente la proposta, e così scattano i preparativi per le nozze in un battibaleno.

Don Berengario celebra le nozze

Stando alle anticipazioni iberiche de Il Segreto, Elsa ed Isaac si ritrovano sull'altare mentre è Don Berengario ad officiare le nozze. Il parroco di Puente Viejo non nasconde la sua felicità per il lieto fine della coppia che, dopo tanti tormenti, finalmente ora può vivere liberamente la sua storia d'amore.

Purtroppo però, stando ad un'indiscrezione riportata da TV Soap, sembra che i neo-sposi dopo la celebrazione del matrimonio siano destinati ad abbandonare la soap opera.

Qualora questo rumor dovesse essere confermato, sarà sicuramente un duro colpo per tutti i telespettatori italiani che da anni seguono le vicende ambientate a Puente Viejo.