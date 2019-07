La fiction austriaca che Canale 5 sta per trasmettere rinfrescherà non poco i pomeriggi estivi dei telespettatori che la seguiranno. Da agosto la rete ammiraglia del biscione manderà in onda Spirito libero. Gli episodi avranno tra i protagonisti l’attrice Julia Richter e le puntate presenteranno molti misteri da svelare.

Spirito libero, trama e data di uscita

Canale 5 sta già trasmettendo il promo di Spirito Libero.

A breve, i telespettatori gusteranno le puntate intere. Chi ama il mistero rimarrà certamente incollato al televisore. Si tratta in fatti di una serie che abbonda di colpi di scena e ogni tipo di intrigo. Il racconto verterà sulla storia di una famiglia e di un testamento che la riguarda. La fiction, che è stato un successo sia in Germania che in Austria, avrà nel cast anche un'altra grande attrice Alexandra Winkler.

Le puntate della serie partiranno su Canale 5 dal 7 agosto 2019. Protagonista è Alexandra, una giovane di 23 anni. La ragazza, che lavora presso un panificio nella bellissima Vienna, è all'oscuro di una grande verità riguardante la sua vita. Ella è figlia di un uomo molto ricco e ne è anche unica erede.

Karl Hochstetten si rivelerà il suo vero padre e la ragazza scoprirà avere ereditato una fattoria e un allevamento.

Alexandra riceverà la notizia incredibile e ne sarà stupita. Lei infatti credeva di non avere parenti e avere perso i genitori. Improvvisamente Alexandra si ritroverà in una situazione molto diversa. Ella diverrà la legale proprietaria di una ricchezza, ma scoprirà l'esistenza della matrigna e dei fratellastri.

Nessuno prenderà con gioia l'arrivo di Alexandra

La famiglia Hochstetten dovrà accettare la sgradita realtà, Alexandra ha ricevuto tutte le proprietà dal padre.

Quest'ultimo aveva infatti lasciato un testamento a suo favore. Nessuno in famiglia però, accoglierà di buon grado la notizia di una nuova erede, sconosciuta fino ad allora e unica intestataria dei beni del padre.

La giovane conoscerà i tre fratellastri Massimiliano, Leander e Silvia e la matrigna Marie. Massimiliano e la sua amante Margherita scopriranno presto che Karl, il padre si è ricordato della figlia 23enne.

A lei ha lasciato tutto e loro reagiranno con veemenza.

La fortuna aiuterà Alexandra che riuscirà a farsi degli amici con cui sfogarsi. Paula Novak, Raphael Hovarth e un cavallo mezzosangue saranno gli unici punti di riferimento. La giovare riuscirà a trovare ristoro e consolazione solo con loro.