Stasera su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Il programma, anche quest'anno, si è confermato re degli ascolti, battendo di gran lunga tutti gli altri reality del palinsesto Mediaset 2018/2019.

Tanti i colpi di scena accaduti durante le prime puntate; settimana scorsa abbiamo assistito a ben due Falò di Confronto Anticipati.

Nel primo sono stati protagonisti Andrea e Jessica; lui, stufo di vedere la fidanzata flirtare con il single Alessandro, ha chiesto un chiarimento. Il risultato è stata la loro uscita dal programma da separati e Jessica, su proposta del single, ha deciso di lasciare il docu-reality insieme ad Alessandro.

Diversa sorte per la coppia formata da David e Cristina; i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno deciso di uscire dal programma insieme, nonostante l'avvicinamento della fidanzata al single Sammy.

Stasera gli ultimi Falò di questa edizione

Cosa accadrà stasera? Le ultime tre coppie in corsa dovranno affrontare gli ultimi Falò. Massimo e Ilaria, Vittorio e Katia e Nicola con Sabrina dovranno anche decidere se trascorrere il weekend da sogno, fuori dal villaggio, con il proprio single preferito. Settimana prossima, chi passerà indenne questa puntata, affronterà il Falò di Confronto Finale e solo lì scopriremo la sorte di tutti i partecipanti.

