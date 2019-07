Le ultime anticipazioni Il Segreto raccontano che Elsa finirà in prigione per colpa di Antolina. La Ramos verrà smascherata da Isaac che, dopo molta fatica, riuscirà a rintracciare Juanote, il vero padre del bambino che Antolina ha perso e che ha fatto passare per figlio del Guerrero. Tutto sarà contro la Ramos, se non fosse che Juanote, da tempo malato in maniera grave, morirà senza aver il tempo di testimoniare contro di lei. A quel punto, la malvagia bionda non perderà tempo per dare la stoccata finale ad Elsa, che denuncerà alla Guardia Civile per adulterio.

Il segreto: amori e intrighi a villa Montenegro

Mentre Antolina definirà i dettagli del suo orrendo piano, villa Montenegro sarà in fermento. Fernando, capendo di non poter avere l'amore della ex moglie Maria Castaneda, si fidanzerà con un'altra affascinante donna. Si tratta della bellissima e ricca Maria Elena. La nobildonna arriverà al paesino e verrà accolta a braccia aperte da Fernando. Francisca non approverà il fidanzamento del Mesia e continuerà ad indagare su quanto successo a L’Avana, dove Fernando e Maria si sono recati nella speranza di un’operazione capace di ridare l’uso delle gambe alla Castaneda. In realtà, è stato proprio Fernando a corrompere il chirurgo cubano perché mentisse a Maria riguardo le sue reali condizioni di salute.

Anticipazioni puntate Il segreto: Antolina fa scacco matto ad Elsa

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate de Il segreto in onda prossimamente su Canale 5, Antolina si recherà dalla Guardia Civile, denunciando Elsa per adulterio. La Laguna verrà scortata immediatamente in carcere, senza possibilità di replica. Isaac, disperato,chiederà a Matias di aiutarlo a trovare un avvocato in grado di far cadere le accuse di Antolina, ma l’impresa si dimostrerà molto difficile fin dall’inizio.

Elsa, reclusa in carcere, riceverà la visita di Consuelo, che proverà a farle coraggio.La situazione si complicherà ulteriormente quando la Laguna farà la sfortunata conoscenza della sua compagna di cella che,pagata da Antolina, inizierà a torturarla psicologicamente e fisicamente, fino a portarla allo stremo delle forze.

Isaac in corsa contro il tempo

Matias prometterà ad Isaac di aiutarlo a trarre in salvo Elsa, mentre Antolina, fiera del suo piano andato a buon fine, si godrà la vendetta.

La Laguna riceverà la gradita visita del suo innamorato, che la rincuorerà dicendole che all'esterno sta facendo di tutto per attuare una strategia atta a farla uscire dal carcere. Purtroppo, le anticipazioni de Il segreto narrano che all'interno del carcere Elsa vivrà un vero e proprio calvario, in quanto la sua compagna di cella le infliggerà le peggiori torture