Chi saranno i protagonisti della seconda edizione Vip di Temptation Island? A poco più di un mese dal via delle riprese in Sardegna, ancora non è stata ufficializzata nessuna coppia del cast. Le tante ipotesi che i fan stanno facendo a riguardo, coinvolgono personaggi famosi di vario genere: dagli ex di Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, a Lory Del Santo e Marco Cucolo, fino ad arrivare a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, già volti del reality Mediaset qualche anno fa.

Pubblicità

Pubblicità

I candidati al cast di Temptation secondo 'Bitchyf'

A metà settembre (martedì 17, per la precisione), partirà la nuova edizione di Temptation Island Vip, condotta molto probabilmente da Alessia Marcuzzi. Mentre a Cinecittà sono in corso i provini per scegliere il cast che proverà a bissare il successo dell'anno scorso, sul web si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i protagonisti della stagione numero 2 del format.

Pubblicità

Il blog "Bitchyf" ha provato ad elencare tutti i personaggi famosi che sono stati accostati al reality Mediaset fino ad oggi, e soprattutto che non hanno ancora smentito una loro eventuale partecipazione.

Tra i candidati principali a fare il "viaggio nei sentimenti" ci sono, come sempre, alcuni ex volti di Uomini e Donne: pare che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbero accettare di mettersi in gioco su Canale 5 a meno di tre mesi dalla scelta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso recentemente hanno dichiarato di non escludere la possibilità di tornare a Temptation (entrambi sono stati tentatori un anno fa) per testare la loro solida storia d'amore.

Un altro ragazzo che è già stato per ben due volte nel cast della trasmissione prodotta da Maria De Filippi, è Francesco Chiofalo: "Lenticchio", dopo aver partecipato con l'ex fidanzata Selvaggia Roma e dopo essere stato uno dei single della prima edizione Vip, si dice che potrebbe tornare in Sardegna con la neo fidanzata Antonella Fiordelisi.

Le altre coppie famose che sono state accostate al reality, sono quelle formate da: Aida Yespica e Geppi Lama (tornati insieme da poco), Lory Del Santo e Marco Cucolo, Alex Belli e Delia Duran (accostati al programma già un anno fa), Stefano Laudoni e Giorgia Crivello (recentemente in lite con la ex di lui, Valentina Vignali).

Jeremias e Soleil, dall'Isola dei Famosi al reality delle tentazioni? L'indiscrezione

Un'altra coppia Vip che si dice sia molto vicina a Temptation Island, è quella formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. I due ragazzi, fidanzatisi durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, continuano a catturare l'attenzione del gossip con i loro tira e molla.

Soltanto pochi giorni fa, infatti, i piccioncini hanno attraversato un periodo di crisi; in seguito ad una brutta lite che avrebbero avuto in Sicilia, l'argentino e la compagna hanno smesso di seguirsi su Instagram, portando tanti a pensare che il loro rapporto fosse giunto al capolinea.

Pubblicità

Quando il settimanale "Chi" ha ipotizzato l'intromissione di una terza persona in questa storia, sia l'influencer che il fratello di Belen si sono esposti per smentire la rottura: nella giornata di ieri, i giovani hanno pubblicato sui social la foto del tatuaggio che si sono fatti insieme dietro al collo. Ora che è tornato il sereno, si dice che Soleil e Jeremias siano tra i candidati principali al cast di Temptation Vip 2, dove ritroverebbero Alessia Marcuzzi, la conduttrice che ha visto nascere il loro amore in Honduras pochi mesi fa.