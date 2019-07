Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 29 luglio fino al 2 agosto, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa telenovela pomeridiana spagnola trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5. In particolare, le trame per la prossima settimana vedranno protagonista ancora una volta Elsa Laguna, alle prese con un forte interesse nei confronti del nuovo dottore di Puente Viejo, Alvaro Fernandez.

Questa relazione getterà nello sconforto il giovane Isaac che darà segni di una forte gelosia. Uno spazio fondamentale nella trama sarà riservato anche al rapporto sempre più complice tra Maria e il cubano Roberto, il quale confesserà i suoi sentimenti alla giovane Castaneda, tuttavia la diabolica Francisca Montenegro e Fernando faranno di tutto per separarli.

Il Segreto, Spoiler: Isaac teme di perdere Elsa

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 29 luglio fino al 2 agosto raccontano del dottor Fernandez che deciderà di diventare il medico ufficiale di Puente Viejo, accettando l'offerta proposta da Carmelo.

Non solo, la diabolica Antolina sfrutterà questa notizia per convincere Isaac del fatto che Elsa e lo stesso Fernandez abbiano una relazione amorosa. Le parole di Antolina scateneranno la gelosia di Isaac. La povera Julieta dovrà fare i conti con i brutti pensieri causati dalla violenza sessuale subita da Eustaquio e Lamberto, mentre Meliton si metterà sulle tracce dei Molero, ignaro della loro tragica fine per mano di Don Berengario.

Inoltre, Maria Castaneda e Roberto sembreranno sempre più affiatati, tanto da spingere la Montenegro e il Mesia a progettare l'allontanamento dalla villa del cubano.

Il Segreto, Roberto si dichiara a Maria

Il giovane Roberto avrà un faccia a faccia con Maria, nel quale le confesserà i sentimenti nei suoi confronti. La ragazza, tuttavia, respingerà le avance dell'uomo a causa dei suoi sentimenti verso Gonzalo Castro.

Don Berengario verrà assalito dai sensi di colpa per l'omicidio dei Molero, sebbene abbia agito per difesa di Carmelo e, proprio quest'ultimo, lo rassicurerà sul fatto che nessuno possa ritrovare i corpi dei Molero. Isaac nutrirà fin da subito dei forti sospetti all'indirizzo del dottor Fernandez e, frugando tra gli oggetti del dottore, rinvenirà una borsa carica di oggetti preziosi. Faustino darà la caccia a Fe in merito al suo passato oscuro, per questo la donna troverà momentaneamente rifugio da Saul e Julieta.

Cosa succederà agli abitanti di questa tenelovela spagnola ambientata nel rinomato paesino Puente Viejo? Lo scopriremo certamente nelle prossime puntate e anticipazioni de Il Segreto.