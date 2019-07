Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio della soap opera Il Segreto assisteremo ad un nuovo decesso. Il tutto ha avuto inizio quando la Ramos ha fatto perdere le sue tracce dopo essere stata smascherata da Isaac ed Elsa. A quel punto la perfida biondina si è appropriata di un'arma da fuoco per mettere fuori gioco una volta per tutte suo marito, dopo avergli dato un appuntamento. Però durante lo scontro Antolina cadrà in un burrone.

A seguito dell'incidente la rivale in amore di Elsa verrà dichiarata morta.

Secondo le anticipazioni spagnole Meliton si accorgerà subito del furto e darà l'allarme che è scomparsa un'arma da fuoco e tutti i sospetti ricadranno su Antolina. Più tardi quest'ultima ruberà anche all'emporio di Dolores. Successivamente, manderà una lettera ad Isaac in cui gli chiederà un appuntamento per avere una somma di denaro e andarsene per sempre da Puente Viejo.

Matias proverà in tutti i modi a convincere Guerrero a non recarsi all'incontro con la Ramos, in quanto si tratta sicuramente di un altro dei suoi inganni. Però, il carpentiere riterrà che la cosa più giusta da fare sia quella di consegnarle i soldi, per poi sperare che sparisca per sempre dal piccolo paesino spagnolo.

Antolina Ramos precipiterà in un burrone nel tentativo di uccidere l'ex marito

Come anticipato però, la Ramos all'appuntamento tenderà una trappola ad Isaac e tenterà di ucciderlo, ma precipiterà in fondo ad un burrone.

Poco dopo Matias e Isaac vedranno il corpo dell'ex ancella sulla sporgenza della scogliera. Guerrero proverà a salvarle la vita nonostante quanto successo, ma la Ramos tenterà nuovamente di ucciderlo portandoselo con sé in fondo al burrone, ma lui riuscirà a scappare all'ultimo abbraccio mortale.

Intanto a Puente Viejo, Elsa Laguna sarà sempre più preoccupata per l'assenza ingiustificata del suo fidanzato e crederà che sia successo qualcosa di molto grave.

Successivamente, alla locanda arriverà Matias e confesserà a sua moglie Marcela e ad Elsa quello che è successo tra Isaac e la Ramos. A quel punto Carmelo ordinerà a Cifuentes di recuperare il corpo senza vita della donna.

Intanto, Isaac sarà chiamato dalla polizia a spiegare cosa è successo alla scogliera. Quest'ultimo spiegherà il tutto agli agenti e poco dopo si accorgerà che la Laguna sta nuovamente male. Proprio per questo motivo si arrabbierà molto per non essere stato messo al corrente dalla sua fidanzata di questo peggioramento.

Successivamente chiederà al dottor Zabaleta di sottoporla a nuovi accertamenti. E così la Laguna si deciderà a ricoverarsi nuovamente in ospedale; per queste nuove analisi però prima dirà a Guerrero di occuparsi del funerale della Ramos.