Tale e Quale Show, uno dei programmi di punta del palinsesto televisivo di Rai 1, tornerà a settembre in prima serata con la conduzione storica di Carlo Conti.

Giuria riconfermata per il programma di Conti

Oltre alla conduzione, è stata riconfermata anche la giuria della scorsa edizione: a valutare le esibizioni ci saranno quindi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che con le loro gag alterneranno la serietà della gara a momenti di sano divertimento.

La formula dello show resterà la stessa: artisti provenienti da vari campi dello spettacolo, studieranno alla perfezione gli idoli alle vette delle classifiche musicali di tutti i tempi per riprodurli in delle imitazioni sorprendenti.

Il cast di Tale e Quale Show 2019

I provini per il cast dei nuovi partecipanti sono partiti da maggio: in anticipo, per valutare bene nei dettagli la formazione di una squadra che, come gli anni scorsi, garantisca un giusto mix tra bravura e simpatia.

Uno dei nomi più certi è Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne, ultimamente protagonista della cronaca rosa per la storia finita improvvisamente con Giulia Salemi, aveva già sostenuto il provino della scorsa edizione. Il giovane tarantino, però, in quel momento aveva preferito l'entrata nella casa del Grande Fratello Vip alla terza edizione condotta da Ilary Blasi.

Quest'anno, a quanto pare, non ci saranno ostacoli e, dopo aver preso ulteriori lezioni di canto, l'ex gieffino dovrebbe essere pronto a lanciarsi in questa nuova avventura di Tale e Quale Show 2019.

Un'altra possibile presenza che ha sostenuto il provino e che starebbe firmando per la partecipazione al programma di Conti, è Jessica Morlacchi. L'ex leader dei Gazosa ha dato prova della sua bravura durante l'ultima edizione di Ora o mai più condotta da Amadeus. In quell'occasione, la giovane donna ha dimostrato di essere cresciuta molto misurandosi con il suo coach Roby Facchinetti.

Altro nome ormai quasi certo è quello di Davide De Marinis, anche lui reduce dal programma di Amadeus.

Il simpatico cantautore milanese sarebbe pronto a tornare dal pubblico che, come ha dichiarato, gli è mancato particolarmente.

I provinati per l'edizione 2019 risultano essere volti già conosciuti al mondo dello spettacolo: l'ex gieffino Stefano Sala, Nadia Rinaldi, l'ex tronista Sabrina Ghio, la showgirl Debora Caprioglio, l'ex Miss Italia Denny Mendez e l'imitatrice Francesca Manzini.

L'opinionista di Barbara D'Urso, Antonio Zequila, a quanto pare, ha superato tutti i provini necessari per entrare nel cast e sarebbe pronto a cimentarsi nel nuovo ruolo di imitatore.

Entro metà luglio saranno noti tutti i nomi del cast definitivo.