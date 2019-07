La settima edizione di Temptation Island 2019, sin dalle prime battute, ha riservato ai numerosissimi fan del reality molti colpi di scena, che hanno riguardato in particolare la coppia formata da Nunzia e Arcangelo i quali, nella seconda puntata di lunedì scorso, si sono detti addio. Dopo la drastica decisione però, pare che Nunzia abbia avuto un ripensamento, tanto che, da quanto rivelano gli spoiler sul prossimo appuntamento, richiederà un nuovo incontro ad Arcangelo, nel quale si presume, sia disposta a dargli una seconda possibilità. Da quanto si apprende, l’esito del secondo falò potrebbe portare i due fidanzati napoletani all'addio defintivo.

Temptation Island, Nunzia ci ripensa e chiede un secondo falò di confronto

Il primo addio tra le coppie in gioco in questa settimana edizione di Temptation Island è stato quello tra Nunzia e Arcangelo, trasmesso nella puntata dello scorso lunedì. La giovane napoletana infatti, dopo aver visto il fidanzato in atteggiamenti troppo intimi con una delle single del villaggio, ha deciso di chiudere la loro relazione, non prima di scoprire i numerosi tradimenti di Arcangelo nel corso dei tredici anni di fidanzamento.

Se la decisione di dirsi addio al falò è stata condivisa anche dal pubblico a casa, non così è per il ripensamento di Nunzia che, da quanto si apprende dalle anticipazioni sulla terza puntata dell’8 luglio, ha richiesto un nuovo incontro ad Arcangelo, pronta a dare una seconda chance al fidanzato. Gli utenti del web, venuti a conoscenza di questa possibilità, non hanno perso occasione per riversarsi in rete criticando aspramente la decisione di Nunzia.

Temptation Island, spoiler: Nunzia e Arcangelo al capolinea anche dopo il secondo falò

Nonostante le critiche piovute sui social nei riguardi di Nunzia, il pubblico è comunque in trepida attesa per conoscere l’esito del secondo falò di confronto tra la coppia. Da quanto riportato anche dal sito 'Gossipetv', pare che tra Arcangelo e Nunzia l'amore sia giunto al capolinea, almeno stando a quanto riferito da alcuni conoscenti della coppia. Nunzia e Arcangelo infatti, al termine delle registrazioni di Temptation Island, pare siano tornati a vivere nel loro paese in provincia di Napoli, ma da separati.

Nulla di fatto quindi per i due giovani, che potrebbero quindi essere la prima coppia ‘scoppiata’ di questa edizione del reality. Attesa dunque, per la messa in onda della terza puntata di lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5, dove si scoprirà anche come si sta evolvendo la situazione tra Jessica e Andrea, anche loro in profonda crisi a seguito dell’infatuazione di lei per il single Alessandro.