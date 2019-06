I telespettatori spagnoli de Il Segreto, in onda su Antena 3 nella penisola iberica, dall'1 al 5 luglio assisteranno a delle vicende che li lasceranno con il fiato sospeso. Infatti sembra proprio che uno dei personaggi più diabolici della telenovela, Antolina Ramos, perderà la vita. Di conseguenza, la tenera coppia formata da Elsa Laguna e Isaac Guerrero potrebbe finalmente coronare il proprio sogno d'amore dopo il decesso della donna che ha fatto di tutto pur di separarli e di rovinargli la vita.

Antolina ricercata dalla polizia

Dopo essere caduta nella trappola di Elsa e aver svelato tutti i crimini commessi, Antolina Ramos sarà ricercata dalla Guardia Civile, accusata di diversi reati: innanzitutto è responsabile dell'attentato alle nozze di Elsa ed Isaac, quando ha tolto la vita a Don Amancio. Inoltre ha tradito il marito (a quei tempi l'adulterio era considerato un reato penale), ha avvelenato la Laguna e in più di un'occasione ha provato ad assassinarla.

A questo punto, braccata dalle forze dell'ordine, Antolina fuggirà da Puente Viejo e vivrà da latitante. Ovviamente Elsa ed Isaac vivranno nel terrore che la malvagia Ramos possa essere ancora in paese per vendicarsi. La coppia non avrà tutti i torti, poiché la perfida biondina si nasconderà nei pressi della cittadina, e riuscirà ad intrufolarsi anche nel municipio per rubare un'arma da fuoco, con la quale poi minaccerà Dolores affinché le consegni del cibo del suo emporio.

In seguito a questo pericoloso episodio, tutti gli abitanti del paesino spagnolo cominceranno a vivere nella paura.

Isaac, intanto, temendo per l'incolumità di Elsa, la inviterà a mettersi al sicuro presso Matias e Marcela. Successivamente il carpentiere riceverà una misteriosa lettera inviatagli proprio dalla diabolica Ramos.

Antolina tenta di uccidere Isaac ma è lei ad avere la peggio

Leggendo la missiva, Isaac apprenderà che la Ramos gli ha dato un appuntamento per avere un chiarimento con lui, per ricevere del denaro e poi scomparire per sempre dalla sua vita.

L'uomo si mostrerà fin da subito disposto ad incontrare Antolina e a correre il rischio che possa trattarsi di una trappola. Matias, temendo il peggio, farà di tutto per fargli cambiare idea, ma senza riuscirci. A questo punto, i due amici decideranno di non raccontare ai propri familiari dell'incontro richiesto dalla malvagia donna per far sì che non si preoccupino ulteriormente.

Sarà così che Antolina ed Isaac si vedranno lontani da Puente Viejo, precisamente nei pressi di un bosco e a pochi passi da un pericoloso burrone.

Qui la perfida biondina mostrerà subito le sue reali intenzioni, puntando una pistola contro il suo interlocutore. Il suo intento infatti sarà quello di ucciderlo e di vendicarsi una volta per tutte. Qualcosa però non andrà per il verso giusto, infatti la criminale cadrà dal dirupo. Nonostante abbia provato a fargli del male, Guerrero cercherà comunque di prestare soccorso alla donna.

In poco tempo la notizia dell'incidente occorso ad Antolina si diffonderà in tutto il paese, e qualcuno tirerà anche un sospiro di sollievo per la sua scomparsa.

Elsa, intanto, accuserà un malore, e sarà Consuelo ad accompagnarla in ospedale. Al funerale della Ramos saranno presenti pochissime persone: Marcela, Matias, Isaac e Dolores.

E così (a meno di clamorosi colpi di scena) si consumerà la tragica fine di Antolina Ramos. Maria Lima uscirà di scena dopo aver interpretato per circa 300 puntate uno dei personaggi più malvagi della soap spagnola. A questo punto, si prevede che finalmente Isaac ed Elsa possano godersi la meritata felicità e che non trovino ulteriori ostacoli alla loro relazione, anche se ne Il Segreto le sorprese e gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo.