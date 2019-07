La soap opera spagnola “Il Segreto” continua a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 luglio al 2 agosto 2019, segnalano che l’ex domestica Fe verrà minacciata da una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Faustino, che approderà a Puente Viejo per farsi dare dalla Perez i soldi che ha estorto al suo defunto socio Don Vicente.

Il dottor Alvaro Fernandez invece scatenerà l’ira di Antolina, quando deciderà di rimanere a lavorare nel quartiere iberico su invito del sindaco Carmelo Leal. L’ex ancella non appena avrà la conferma che suo marito Isaac Guerrero è geloso della complicità che c’è tra il sostituto di Zabaleta ed Elsa Laguna, farà di tutto per mettere in cattiva luce il dottore.

Roberto dichiara il suo amore a Maria, la moglie di Isaac contro Alvaro

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano la prossima settimana, Alvaro accetterà su richiesta di Carmelo di essere il nuovo medico di Puente Viejo.

Antolina non appena verrà a conoscenza della decisione del Fernandez, farà credere ad Isaac che Elsa ha intrapreso una relazione sentimentale con il sostituto di Zabaleta. Nel frattempo Julieta, ancora sofferente per la violenza carnale subita dai Molero, non vorrà parlare con nessuno. Il sergente Meliton non sapendo che gli stupratori della nipote di Consuelo in realtà sono morti per mano del Leal e di Don Berengario, continuerà ad avviare le ricerche per riuscire a rintracciarli.

Successivamente Faustino, dopo aver messo piede nel quartiere iberico, chiederà informazioni a tutti i paesani su Fe. Quest’ultima non appena vedrà il nuovo arrivato si rifugerà nella sua bottega. Francisca deciderà di trovare una soluzione per far allontanare Roberto da Maria, Esperanza, e Beltran, dopo averli visti abbastanza affiatati. Intanto Fernando, sempre più geloso di vedere il cubano in sintonia con la Castaneda, vorrà scoprire se l’uomo ha dei segreti.

Isaac temerà di poter perdere per sempre la Laguna, invece Antolina si scaglierà contro Carmelo, e cercherà di convincerlo a non permettere ad Alvaro di esercitare la sua professione in modo definitivo a Puente Viejo. Fortunatamente il marito di Adela non si adeguerà alla volontà della Ramos. La Montenegro proporrà al Mesia di allearsi con lei per cacciare il Sanchez dalla sua villa. Nel contempo Fe, dopo aver appreso che Faustino ha chiesto di lei a Mauricio, si trasferirà a casa di Saul e Julieta.

Roberto dichiarerà il suo amore a Maria ricevendo un netto rifiuto, visto che la donna gli dirà chiaramente che nel suo cuore c’è ancora suo marito Gonzalo. Antolina accuserà il Fernandez, dicendogli di essere il responsabile del suo aborto.

Faustino vuole ricevere da Fe il denaro di Vicente, Antolina su tutte le furie

Fe dopo essere stata messa alle strette da Mauricio, gli confesserà che Faustino è un ex collaboratore del postribolo in cui ha soggiornato in passato per indagare su Nazaria.

L’ex domestica di Francisca sceglierà di essere sincera con il capomastro, dicendogli anche che il forestiero la sta cercando perché pretende di ricevere da lei i soldi che appartenevano al defunto Vicente. Intanto Don Berengario, assalito dai sensi di colpa per aver ucciso Lamberto quando era sul punto di vendicare la morte del padre, vorrà svelare la verità alla polizia. Il parroco desisterà dal suo intento rinunciando quindi a costituirsi quando il sindaco gli assicurerà che gli inquirenti non riusciranno a ritrovare i corpi dei Molero. Nel frattempo la Uriarte sempre più depressa, farà preoccupare il marito Saul. Isaac accetterà di restaurare il dispensario in cui lavora Alvaro su richiesta di Carmelo: la scelta del carpentiere farà andare su tutte le furie. Nello specifico Antolina non vorrà che il marito stia a stretto contatto con Elsa. Fernando organizzerà una festa in onore di Roberto con l’intento di metterlo in difficoltà. Purtroppo il piano del Mesia non avrà un esito positivo, visto che il cubano durante il party oltre a fare una buona impressione a tutti gli invitati, si avvicinerà ulteriormente a Maria grazie ad un ballo romantico. Faustina farà presente a Mauricio di voler avere da Fe il denaro che ha sottratto al defunto Vicente. Intanto il Guerrero dopo aver trovato una borsa colma di gioielli al dispensario, sospetterà che il Fernandez sia un uomo pericoloso. Per finire il sergente Cifuentes non riuscendo a credere alla versione di Carmelo e Don Berengario che continueranno a ribadire che Eustaquio e il figlio si sono dati alla fuga dopo aver sequestrato Julieta, vorrà ricostruire la dinamica nell’intricata faccenda.