Sembra proprio che non scorra buon sangue tra Irama e Francesco Facchinetti. La conferma arriva dal profilo Instagram del settimanale Spy, dove si legge che l’ex di Giulia De Lellis avrebbe deciso di chiudere ogni rapporto con il figlio di Roby Facchinetti e, di conseguenza, anche con la sua agenzia. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini alla base delle incomprensioni ci sarebbero dei problemi economici. Inoltre nelle ultime ore Facchinetti aveva pubblicato una Instagram Stories che sembrava proprio destinata all’ex vincitore di Amici.

Pubblicità

Pubblicità

Francesco Facchinetti lancia frecciatine sui social

‘Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro', queste le parole di Francesco Facchinetti nell’Instagram Stories. Ma non solo. Il figlio del leader dei Pooh ha anche aggiunto di volerla fare pagare, senza fare alcun nome.

Pubblicità

Irama, di tutta risposta, aveva risposto con una Instagram Stories con tanto di dito medio in vista. Insomma sembra proprio che tra i due non scorra buon sangue. Un vero e proprio scontro social che i fan seguono da lontano, nel tentativo di poter capire qualcosa in più.

Irama di nuovo innamorato dopo il flirt con Giulia De Lellis

Nel frattempo Irama sembra aver archiviato del tutto la sua storia d’amore con Giulia De Lellis.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Da giugno, infatti, pare che faccia coppia fissa con la modella greca Victoria Stella Dortou. La prima volta i due sono stati paparazzati in un hotel di lusso, il Costes di Parigi. L’8 marzo lo stesso cantante aveva pubblicato su Instagram l’annuncio della rottura con Giulia De Lellis con la volontà di ‘far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti'. Quella che sembra essere la sua nuova fiamma è molto nota nel settore della moda.

Da anni, infatti, posa per marchi di intimo e costumi da bagno. Ma non solo. Dopo aver studiato danza in Ungheria presso la Magyar Tancmuveszeti Egytem, ha cominciato a lavorare come ballerina. Anche Giulia De Lellis sembra aver trovato la serenità in ambito sentimentale, Da qualche tempo, infatti, fa coppia fissa con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Tra i due la complicità sembra alle stelle e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra proprio aver dimenticato definitivamente l'ex storico Andrea Damante.

Pubblicità

Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla vita sentimentale di due dei personaggi più chiacchierati dello star system. In particolare, gli appassionati di Gossip non attendono altro che di sapere qualche dettaglio in più sulla rivalità tra Irama e Francesco Facchinetti. I due prima o poi si chiariranno oppure siamo solo agli inizi?