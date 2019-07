Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2019, dove i fan della soap iberica vedranno come Julieta tenterà di nascondere la violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero al marito Saul, anche se non sarà un compito facile. Alvaro intanto, non solo diventerà medico di Puente Viejo accettando la proposta di Carmelo, ma si avvicinerà sempre più ad Elsa, scatenando la gelosia di Isaac.

Don Berengario nel frattempo, dopo quanto successo durante la liberazione di Julieta, si ritroverà a fare i conti con la sua coscienza per aver posto fine alla vita di un essere umano.

Spoiler al 2 agosto: Julieta e don Berengario dalla Guardia Civile, mantengono il segreto

Julieta dopo essere stata tratta in salvo da don Berengario e Carmelo, che hanno ucciso i Molero nascondendone i corpi, si ritroverà in una difficile situazione, in quanto vorrà mantenere il segreto sulla violenza subita e su quanto realmente accaduto.

La Uriarte infatti, ha stretto un patto con i suoi salvatori, disposti a mantenere il silenzio anche sull’uccisione di Eustaquio e Lamberto, i cui corpi sono stati ben nascosti, in modo da impedire che vengano ritrovati. La giovane moglie di Saul, faticherà a superare quanto accaduto e si ritroverà a chiudersi in un silenzio assoluto, mentre don Berengario si ritroverà a fare i conti con la sua coscienza e con i sensi di colpa per aver ucciso un uomo, seppur per legittima difesa.

Carmelo intanto, sarà preoccupato della situazione, in quanto teme che il parroco prima o poi, spinto dai sensi colpa, si possa costituire alla Guardia Civile.

Il Segreto, trame 29 luglio-2 agosto: Alvaro nuovo medico del paese

Proprio alla Guardia Civile, nel corso dei nuovi episodi in onda la prossima settimana, saranno convocati sia il parroco che Julieta, per chiarire i fatti inerenti la sparizione e il ritrovamento della Uriarte.

Don Berengario racconterà tutta la verità ai militari? In attesa di scoprire cosa accadrà in merito a questa vicenda, alla Villa donna Francisca e Fernando saranno sempre più preoccupati dall’arrivo di Roberto e temono che l’uomo possa portare via Maria. Il legame che lega la Castaneda al suo amico cubano è molto stretto e ciò desterà la loro preoccupazione. Nel corso degli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto inoltre, vedremo che Alvaro accetterà la proposta di Carmelo e diventerà ufficialmente il nuovo medico di Puente Viejo.

Il tutto desterà la gelosia di Isaac il quale non vedrà di buon occhio la vicinanza tra la sua amata Elsa e il medico. Di contro Antolina sarà furiosa nel vedere il marito preoccupasi della sua ex fidanzata e tenterà di screditare Alvaro agli occhi dei paesani senza però riuscirci. Elsa e Alvaro intanto, lavoreranno a stretto contatto e cominceranno a sistemare il dispensario del paesino.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto, in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5, nel consueto orario delle 15:45.