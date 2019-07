Torna l'appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Antolina si infurierà quando verrà a sapere delle intenzioni di Carmelo di nominare Alvaro medico ufficiale di Puente Viejo. Intanto proprio il dottore proporrà ad Isaac di effettuare dei lavori di falegnameria al dispensario.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina racconta bugie su Alvaro

Alvaro accetterà la proposta di Carmelo e diventerà il nuovo medico del paese. Antolina, dopo aver appreso la notizia da Dolores, cercherà di convincere Isaac Guerrero del fatto che Alvaro ed Elsa abbiano una relazione sentimentale. Intanto nel piccolo borgo si aggirerà Faustino, il quale farà domande a tutti gli abitanti sul conto di Fe.

Quest'ultima, spaventata dalla presenza dell'uomo, deciderà di rifugiarsi a casa di Julieta e Saul.

Francisca Montenegro noterà che Roberto, Maria, Esperanza e Beltran si comporteranno come se fossero una vera e propria famiglia, e così comincerà a studiare un piano per dividerli. La dark lady si rivolgerà a Fernando Mesia, chiedendogli di trovare un modo per liberarsi del nuovo arrivato.

Isaac comincerà a temere di poter perdere Elsa per sempre.

Antolina affronterà Carmelo, intimandogli di annullare la proposta fatta ad Alvaro per evitare che diventi il medico ufficiale di Puente Viejo. Ovviamente il sindaco non darà alcuna importanza alle parole della Ramos. A questo punto la "perfida biondina", per liberarsi una volta per tutte della presenza del dottore, deciderà di mentire sul suo aborto, raccontando che il responsabile dell'accaduto è proprio il medico.

Roberto dichiarerà il suo amore a Maria che, però, essendo ancora legata a Gonzalo, rifiuterà il corteggiamento dell'uomo.

Il Segreto trame: Isaac trova gioielli tra le cose di Alvaro

Gli spoiler de Il Segreto relativi alle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto riportano che Julieta non riuscirà a superare il trauma degli abusi subiti da Eustaquio e Lamberto, e si chiuderà in se stessa. Meliton, non sapendo che i due uomini ormai sono morti, continuerà a cercarli.

Fe, messa alle strette da Mauricio, confesserà che Faustino faceva parte di don Vicente, il postribolo nel quale si era trasferita per un po' di tempo per indagare sull'identità di Nazaria.

Il forestiero è giunto in paese per ottenere dalla donna la restituzione del denaro che ha portato via con sé quando è scappata dalla casa di appuntamenti.

Don Berengario sarà in preda ai sensi di colpa dopo aver ucciso Lamberto per salvare la vita a Carmelo. Quest'ultimo lo inviterà a mantenere la calma, garantendogli che la guardia civile non potrà mai trovare i cadaveri dei due Molero. Intanto la Uriarte sarà sempre più in crisi e Saul, ignaro della violenza che la donna ha dovuto subire, non riuscirà a capire cosa le stia accadendo.

Per rinnovare il dispensario, Alvaro penserà di ingaggiare Guerrero per alcuni lavori di falegnameria. Isaac in un primo momento rifiuterà la proposta, ma poi si lascerà convincere da Carmelo ad accettare. A questo punto Antolina litigherà col marito, temendo che questo lavoro possa avvicinarlo troppo ad Elsa.

Fernando intanto cambierà la strategia per liberarsi di Roberto: organizzerà una festa in suo onore per cercare di metterlo in difficoltà davanti a tutti, ma il piano non andrà come previsto, poiché Roberto, durante il party, sarà in grado di intrattenere piacevolmente gli ospiti e si concederà anche un ballo con Maria.

Faustino esigerà che sia Fe in prima persona a restituirgli il denaro, e Mauricio suo malgrado dovrà accettare le sue condizioni. Isaac continuerà a non fidarsi di Alvaro, e i suoi dubbi aumenteranno quando, frugando tra i suoi effetti personali, troverà una borsa colma di gioielli.

Infine il sergente Cifuentes vorrà indagare ulteriormente sull'aggressione subita da Julieta, poiché dubbioso del fatto che i Molero siano fuggiti come hanno raccontato Carmelo e Don Berengario.