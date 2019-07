Non sarà un periodo facile quello che Julieta sarà chiamata ad affrontare nelle prossime puntate de Il Segreto. La violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero, infatti, la segnerà pesantemente, causandole un'inevitabile depressione che risulterà incomprensibile agli occhi di Saul. Quest'ultimo non verrà informato di ciò che era accaduto alla moglie durante la sua sparizione e continuerà a farsi delle domande sulle ragioni che hanno cambiato il suo stato d'animo di punto in bianco.

Solo in seguito al ritrovamento dei corpi dei due malviventi, il giovane comincerà a riunire i tasselli di questo puzzle, trovando poi la conferma dei suoi sospetti da Carmelo e Don Berengario. Ma, la svolta nello stato d'animo di Julieta non avverrà grazie a Saul. Sarà, incredibilmente, Donna Francisca a recarsi da lei e a darle il sostegno di cui avrà bisogno, raccontandole i suoi terribili trascorsi con Salvador Castro.

Il Segreto anticipazioni: Saul scopre la verità su Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto rendono noto che Julieta sarà l'ombra di se stessa a causa della violenza da lei subita dai Molero. E nonostante la morte dei due individui, nessuno riuscirà in un primo momento a tirarla su di morale. Saul proverà a capire cosa sia accaduto ma solo dopo diverso tempo avrà le risposte che andava cercando. Saranno Carmelo e Don Berengario a raccontare l'accaduto per filo e per segno, invitando l'amico a fingere di non sapere nulla.

Anche se sconvolto, Saul cercherà di sostenere la moglie, provando ad aiutarla a reagire anche se il suo intervento non darà i risultati sperati. Successivamente, Donna Francisca apprenderà che la sua ex rivale è stata violentata e saranno le sue parole a convincerla a non darsi per vinta.

Trame Il Segreto: Julieta reagisce grazie a Francisca

I trascorsi non sono facili per Donna Francisca e Julieta ma la notizia dell'abuso causerà la sorprendente reazione della ricca signora.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la Montenegro si recherà dalla Uriarte alla quale racconterà il suo terribile passato insieme a Salvador Castro. La inviterà quindi a non demordere e a reagire con tutta la forza possibile. Tali parole faranno breccia nel cuore di Julieta che si recherà nel luogo in cui i Molero le hanno fatto del male. Qui verrà raggiunta da Saul, preoccupato che la moglie possa commettere una pazzia.

Il giovane, però, resterà sorpreso della sua reazione: Julieta gli dirà di voler andare avanti, riprendendo la vita insieme a lui. Sarà questo il punto di partenza per un'altra decisione: preoccupati per le indagini relative all'omicidio dei Molero, Saul e Julieta decideranno di lasciare Puente Viejo, uscendo definitivamente anche dalle trame della telenovela spagnola.