Clamoroso colpo di scena in arrivo, nei nuovi episodi dello sceneggiato “Il Segreto” in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Le anticipazioni dicono che nel capitolo numero 2.031, Elsa Laguna dopo aver avuto l’ennesimo scontro con Isaac Guerrero, darà una risposta inaspettata ad Alvaro Fernandez. La rivale di Antolina dirà al medico di aver accettato di sposarlo affermando queste seguenti parole: “Non avrei mai pensato che un uomo come te avrebbe attraversato la mia vita, il destino voleva che ci incontrassimo”.

Purtroppo l’intuito del carpentiere non sarà errato, visto che il sostituto di Zabaleta vorrà diventare il marito di Elsa soltanto per mettere le mani su tutti i possedimenti della donna. Isaac verrà a conoscenza dell’imminente matrimonio tra la sua ex fidanzata e Alvaro dalla pettegola Dolores, mentre si troverà in compagnia della moglie che farà fatica a nascondere la sua felicità.

Antolina minaccia Alvaro, Elsa riceve una proposta di matrimonio dal nuovo medico

Nelle prossime puntate italiane, Antolina smaschererà il nuovo medico Alvaro Fernandez dopo aver notato che è sempre più complice con Elsa.

L’ex ancella non appena verrà a conoscenza che il sostituto di Zabaleta di solito si fidanza con delle donne benestanti per appropriarsi delle loro ricchezze, lo minaccerà dicendogli di essere disposta a far sapere a tutti gli abitanti quali sono le sue reali intenzioni. Il dottore in cambio del silenzio della moglie di Isaac sarà costretto a portare all'altare la Laguna. Durante il duro confronto Alvaro sceglierà di essere sincero con la moglie del carpentiere, visto che le farà sapere che la sua rivale in amore in realtà si è impossessata dell’eredità del defunto Amancio.

A quel punto il Fernandez accetterà di adeguarsi alla volontà della Ramos, dato che su richiesta della diabolica donna dovrà lasciare Puente Viejo con Elsa dopo che saranno sposati. Alvaro inizierà a mettere in atto la strategia di Antolina, infatti dopo essersi scambiato un bacio con l’ex fidanzata di Isaac, la sorprenderà chiedendole di diventare sua moglie durante un loro pic nic.

Isaac mette in guardia la sua ex fidanzata, la Laguna accetta di sposare il Fernandez

La Laguna dopo essersi confidata con Marcela e Consuelo, si accorgerà che nell'anello che le ha regalato la sua nuova fiamma ci sono delle iniziali, e deciderà di chiedere subito delle spiegazioni al diretto interessato.

Il Fernandez racconterà l’ennesima menzogna ad Elsa, poiché le farà credere che l’oggetto che le ha donato quando le ha fatto la proposta di matrimonio era di sua nonna Tatiana Antonelli. Nel frattempo il Guerrero sconvolto per aver appreso che Alvaro ha chiesto la mano della sua ex fidanzata, la metterà in guardia cercando di convincerla a non sposarsi, nonostante Matias lo inviterà a non intromettersi.

La Laguna purtroppo dopo essersi scagliata contro il falegname per averle detto che il Fernandez non è una persona affidabile, prenderà una drastica decisione. Elsa dirà ad Alvaro di voler convolare a nozze con lui, con l’obiettivo di mettere un punto definitivo alla storia con Isaac. I due fidanzati metteranno quindi al corrente l’intero quartiere del loro imminente matrimonio. La lieta notizia, ovviamente arriverà anche alle orecchie del Guerrero, grazie alla madre di Hipolito.

Elsa darà veramente una svolta alla sua vita sposando il Fernandez? Oppure il carpentiere riuscirà a farle cambiare idea? Per scoprirlo non resta che attendere nuovi sviluppi.